Las temperaturas siguen subiendo en Sevilla: el calor extremo llega para quedarse la próxima semana

Después de un fin de semana en el que Sevilla volverá a ser protagonista del calor más intenso de Andalucía, con termómetros que este domingo rozarán los 42 °C en la campiña y avisos de nivel naranja, la próxima semana se perfila como un nuevo episodio de calor extremo. Lejos de dar tregua, la ola de calor se mantendrá con valores muy altos durante el día y mínimas inusualmente elevadas por la noche, que impedirán un descanso reparador.

Después de un julio marcado por episodios intermitentes de calor, agosto ha entrado con fuerza en Sevilla. La provincia afronta ahora una combinación peligrosa de temperaturas extremas durante el día y mínimas muy elevadas por la noche, lo que impide la recuperación térmica del cuerpo. Este escenario, que se prolongará varios días, coloca a la capital y a su entorno rural entre las zonas con mayor riesgo de toda España, especialmente en la campiña sevillana, donde el calor seco y persistente es una constante en esta época del año.

Máximas y mínimas al límite

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el lunes 11 de agosto la capital y gran parte de la provincia alcanzarán los 42 °C, con mínimas en torno a los 23 °C. El martes la situación será todavía más dura: se esperan 43 °C de máxima y una mínima de 24 °C, lo que consolidará una noche tropical. El miércoles continuará el calor sofocante, con otros 43 °C y una mínima que subirá hasta los 25 °C, acercándose incluso a lo que se considera una noche ecuatorial. El jueves las temperaturas bajarán ligeramente, pero seguirán en niveles muy altos, con 40 °C de máxima y 24 °C de mínima.

Previsiones meteorológicas para este fin de semana y el inicio de la próxima Aemet

Este patrón no solo indica un calor diurno extremo, sino también una falta de enfriamiento nocturno que multiplica el estrés térmico y dificulta la recuperación del organismo.

Previsiones sujetas a cambios

Aunque las cifras son contundentes, los meteorólogos advierten de que estos valores pueden variar conforme se acerquen las fechas, ya que todavía es pronto para tener la certeza absoluta. No obstante, todo apunta a que la próxima semana mantendrá a Sevilla bajo un ambiente muy cálido, propio de un episodio de calor prolongado.

La provincia afronta, por tanto, no solo un fin de semana sofocante, sino una semana completa marcada por el calor extremo, que podría prolongarse más allá del jueves si las condiciones atmosféricas no cambian.