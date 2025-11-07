Pues sí que hay tema. Un temazo que rima con pelotazo. Resulta que lo de Pineda no es un hilito sino una maroma de la que tirar. A ver quién viene en el barco cuando el juzgado tome el interés que se ha tomado la ... Guardia Civil. El pase de la parcela de Emvisesa, con ser mayúsculo en beneficios, como para retirarse al residencial 'buena vida', parece sólo una parte de una intensa actividad social del exedil, ex gerente de Lipasam y exasesor del delegado del Gobierno. El sociable socialista que estaba en tantas y nunca parecía estar y que se trasladaba además en una moto del Gobierno para hacer sus gestiones. Una desfachatez, a menos que tanto traslado estuviera dentro de su labor de asesoría y cumpliera así el convenio colectivo.

