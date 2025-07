«El teletrabajo mejora la salud mental y, si se hace bien, también la productividad»

Francisco J. Medina ha sido decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla hasta el año 2023 y ha presidido también a todos los decanos españoles. Este catedrático de Psicología Social y de las Organizaciones es miembro de la Comisión de la ... Homologaciones del Ministerio de Universidades, de la comisión de Ciencias Sociales de Verificación de títulos de ANECA y de las comisiones de Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Castilla y León. Coordina la Comisión de Acreditaciones de los títulos de Psicología y el Laboratorio-Observatorio de Salud Laboral desde la Perspectiva de Género del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. También es responsable del European Certificate of Work and Organizational Psychology en Bruselas, y miembro electo de la European Network of Organizational Psychology. Sus áreas de interés son la resolución de conflictos laborales y las prácticas de recursos humanos que facilitan la integración laboral de personas con discapacidad. Estas líneas de investigación se han sustentado en el proyecto Horizon, tres proyectos de la Employment, Social Affairs and Inclusion de la Unión Europea, cuatro proyectos de I+D del Plan Nacional de I+D y una veintena de proyectos con empresas e instituciones públicas. Trabaja con investigadores de la Universidad de Berkeley (California), donde ha realizado diferentes estancias de investigación, y con organizaciones sindicales y empresariales y con organismos como el Defensor del Pueblo Andaluz o el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. Ha recibido varios reconocimientos a su trayectoria docente e investigadora, entre ellos tres premios de Excelencia Docente de la US, o el Premio José Luis Pinillos al Psicólogo más relevante de España en 2023.

-¿El teletrabajo permite mejorar la salud mental o tiene también sus inconvenientes?

-Tirando de datos, se puede decir que el teletrabajo ayuda a mejorar la salud mental y, bien hecho, incrementa la productividad. Pero también es cierto que teletrabajo no es estar un día fuera. Teletrabajo significa que tú tienes que cambiar, tienes que tener una serie de condiciones y tienes que cambiar no solo en tu casa, sino también en la propia forma de organizarte. Hay que tener un grupo de trabajo que se organice de una determinada manera para que tú puedas salir fuera de ahí, hagas tu trabajo en remoto y luego te incorpores al día siguiente a la oficina. Pero hay que cambiar también las dinámicas de liderazgo y hay que empoderar al trabajador. Yo, que estoy trabajando tengo ocho horas de trabajo aquí, pero a la vez tengo que estar haciendo cosas de la casa. En fin, ese doble vínculo no puede ser. Hay que cumplir estrictamente las ocho horas de trabajo, pero no tiene por qué ser de 8 a 3. Se puede hacer algo por la tarde pero hace falta una estructura del tiempo. Yo creo que con un entrenamiento, analizando los sitios donde se va a hacer teletrabajo, es bueno el teletrabajo no sólo para la salud mental sino para la productividad. Hay que ser flexibles y no tiene sentido que una persona que trabaja con América Latina esté trabajando con un horario de 8 a 3.

-¿La socialización que permite el trabajo presencial no es un hándicap, en cuanto a salud mental, para el teletrabajo, que supone un cierto aislamiento?

-Quitando algunas profesiones, por ejemplo la informática, en la que el trabajo es remoto, lo que funciona en el resto de las profesiones es un teletrabajo a tiempo parcial, de uno o dos días a la semana. Ahí no pierdes socialización. Pero si se extendiera a tres o cuatro días de la semana, ahí sí, y va a haber gente que no lo va a llevar bien. En cualquier caso, estamos en el terreno de lo voluntario, no estamos en el terreno de lo obligatorio. Esto es una herramienta de gestión más. El profesorado universitario teletrabaja desde hace mucho tiempo: el de secundaria sí está obligado a lo presencial, aunque si un día no tiene clase, no hay problema en que esté preparando sus materiales en otro sitio o en su casa.