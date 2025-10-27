Los antiguos edificios de Telefónica en Sevilla se reconvierten en hoteles y viviendas

El sector hotelero y el de la vivienda se encuentran en un momento de gran actividad en Sevilla. El pasado 18 de octubre, este periódico avanzaba la compra de la antigua central de Telefónica en la calle Feria por parte de la boutique de ... inversión Simplifika Capital para convertir el edificio en un hotel. Lejos de tratarse de un hecho aislado, es el último movimiento no sólo del auge inversor en el mercado hotelero y de la construcción, sino también de un largo proceso de reconversión de las viejas centrales de Telefónica en proyectos turísticos o residenciales en marcha actualmente o en el futuro próximo.

Todo se remonta a 2016. Los grandes edificios que servían como terminales de la compañía de telecomunicaciones en todos los puntos cardinales de la ciudad habían perdido después de décadas su utilidad inicial al sustituirse las tradicionales redes de cables de cobre que estaban conectadas unas con otras por estas centrales por las actuales redes inalámbricas de fibra óptica.

De hecho, las más de 8.500 terminales que la compañía tenía por toda España fueron cerrando de forma progresiva en un proceso que culminó en 2023. En ese marco, Telefónica decidió comenzar a dar salida a todos los inmuebles de este tipo que tenía en la capital hispalense, poniéndolos en el foco de grandes inversores y promotores residenciales y hoteleros.

Un hotel en la Plaza Nueva

La primera central que se puso a la venta hace nueve años fue la más emblemática de todas: el edificio histórico de Telefónica en la cara sur de la Plaza Nueva. Diseñado por el arquitecto Juan Talavera y Heredia y construido en la década de los años treinta del siglo pasado para ser la sede central en Andalucía de la Compañía Telefónica Nacional de España. Adquirido en 2016 por la familia Tous, a finales del año pasado Urbanismo concedió la licencia para su transformación en un hotel de cuatro estrellas que tendrá capacidad para 43 camas y un máximo de 86 huéspedes. Dicho establecimiento ocupará todas las plantas del edificio a excepción de una parte de la planta baja que se reservará a locales comerciales.

Poco después de la venta del inmueble del número 2 de la Plaza Nueva se formalizaba la del edificio de Telefónica en la calle La Florida, junto a la Puerta de Carmona, que fue demolido en 2024 como paso previo al comienzo de las obras de construcción de un hotel de The Central House con 70 habitaciones y una promoción de 15 viviendas de obra nueva ejecutadas por Grupo Promar. Todo ello contribuye al desarrollo urbanístico impulsado por Urbanismo en la manzana de la Florida.

Nuevos proyectos hoteleros Las antiguas centrales ubicadas en Rubén Darío, La Florida y la calle Feria serán transformadas también en hoteles Raúl Doblado/ABC

También dentro de un plan de reurbanización del Gobierno municipal, en este caso el que emprendió Sanz al comienzo de su mandato para revitalizar el núcleo residencial comprendido entre las avenidas de Rubén Darío, Blas Infante y López de Gomara en Triana se encuentra el proyecto conocido a comienzos de 2025 para el antiguo edificio Rubén Darío de Telefónica en la calle Graham Bell. Este comprende la construcción de 110 nuevas viviendas con 112 plazas de garaje (17 de ellas en el espacio libre exterior), 110 trasteros y piscina comunitaria, además de un hotel de una estrella con más de 3.000 metros cuadrados y 376 habitaciones repartidas en cuatro plantas.

El mes pasado se conocía que otra de las antiguas centrales de la compañía de telecomunicaciones que se encontraba en el ostracismo, la localizada en la calle Bami, 31, y que fue adquirida por la promotora sevillana Gonzybar será demolida siguiendo un estudio de ordenación que prepara la Gerencia de Urbanismo con la intención de levantar en su lugar un bloque de cincuenta viviendas con dos plantas subterráneas de garaje.

El último caso de esta cadena de ventas y proyectos urbanísticos, residenciales u hoteleros sobre antiguas terminales de Telefónica fue el que avanzó este periódico hace unos días. Se trata de la rehabilitación de un espacio de 2.500 metros cuadrados en la vieja central de la calle Feria. El grupo inversor Simplifika Capital invertirá 15 millones de euros para convertirlo en un hotel urbano de lujo con 68 habitaciones cuya gestión llevará una cadena internacional. Unos movimientos todos que van en la línea actual de la ciudad de aumentar las plazas hoteleras de calidad y la oferta residencial de obra nueva.