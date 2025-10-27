Suscríbete a
Los antiguos edificios de Telefónica en Sevilla se reconvierten en hoteles y viviendas

El cierre de las antiguas centrales de cobre de la compañía en la capital hispalense ha atraído a distintos inversores para el desarrollo de grandes proyectos turísticos y residenciales

Una gestora invertirá 15 millones para convertir en hotel el edificio de Telefónica de la calle Feria

Edificio histórico de Telefónica en la Plaza Nueva
Edificio histórico de Telefónica en la Plaza Nueva Vanessa Gómez
Pepe Trashorras

El sector hotelero y el de la vivienda se encuentran en un momento de gran actividad en Sevilla. El pasado 18 de octubre, este periódico avanzaba la compra de la antigua central de Telefónica en la calle Feria por parte de la boutique de ... inversión Simplifika Capital para convertir el edificio en un hotel. Lejos de tratarse de un hecho aislado, es el último movimiento no sólo del auge inversor en el mercado hotelero y de la construcción, sino también de un largo proceso de reconversión de las viejas centrales de Telefónica en proyectos turísticos o residenciales en marcha actualmente o en el futuro próximo.

