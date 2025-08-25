Esta tarjeta de Tussam tiene viajes ilimitados y solo cuesta 11 euros: cómo solicitarla y requisitos

Tussam ha abierto el plazo de solicitud de la tarjeta de estudiante mensual, un título con el que miles de jóvenes sevillanos podrán moverse en transporte público de manera ilimitada entre septiembre de 2025 y julio de 2026.

Gracias a la aplicación de descuentos, el precio final queda en 11,40 euros al mes, una de las tarifas más económicas para viajar en una capital española.

En qué consiste la tarejta de estudiante

Se trata de una tarjeta nominativa, es decir, vinculada a su titular, que da derecho a viajes ilimitados en todas las líneas de Tussam desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 31 de julio de 2026. La única excepción son la Línea Especial Aeropuerto y otros servicios especiales, donde no es válida.

El precio oficial de este abono es de 19 euros mensuales, pero tras la aplicación de la reducción del 40% aprobada en el Real Decreto-ley 1/2025 y el descuento adicional del Ministerio de Transportes, el coste real para el usuario se queda en 11,40 euros al mes.

Precio y condiciones Precio oficial: 19 euros

Reducción del 40% (RD-ley 1/2025): – 7,60 €

Descuento Ministerio de Transportes: – 2,00 €

Precio final: 11,40 € al mes

Además, hay que tener en cuenta que la primera vez que se adquiera la tarjeta se aplicarán dos euros por gastos de tramitación.

Requisitos para solicitarla

La tarjeta está destinada exclusivamente a estudiantes que puedan acreditar esta condición para el curso 2025/2026. La solicitud se puede realizar a través de la web de Tussam, en oficinas de atención o en puntos autorizados.

Qué hay que aportar DNI o documento equivalente.

Justificante de matrícula en un centro de estudios oficial.

Una fotografía actualizada para personalizar la tarjeta.

Ventajas de este abono

La principal ventaja de la tarjeta de estudiante de Tussam es la movilidad ilimitada durante todo el mes por un precio muy reducido. Se trata de una opción especialmente interesante para quienes se desplazan a diario a sus centros de estudios, academias o universidades en Sevilla.

Además, al ser una tarjeta nominativa y mensual, permite planificar gastos de transporte sin sobresaltos, contribuyendo también a fomentar el uso del transporte público frente al vehículo privado.

Los estudiantes interesados pueden solicitar ya su tarjeta a través de los canales habilitados por Tussam. Una vez validada, comenzará a ser operativa a partir del 1 de septiembre de 2025.