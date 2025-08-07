Suscríbete a
El porqué del 'tapón' de Matalascañas: los piratas y la Flota de Indias

En este artículo exploramos la historia de la Torre de la Higuera, la atalaya vigía que defendía el oro de América y que hoy forma parte de uno de los paisajes más icónicos de la costa andaluza

Torre de la Higuera
Torre de la Higuera Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0
Jesús Pozuelo

¿Qué hace ahí el tapón de Matalascañas? Desde niños, forma parte del paisaje de nuestra memoria infantil. Algunos, entre los que me incluyo, incluso hemos saltado de «chicucos» desde arriba, práctica hoy -afortunadamente- prohibida. Con forma de tapón, alguno asegura que si lo ... destapasen el mar se «escurriría» por debajo. En este artículo desgranamos su historia, su función en la defensa costera de la Flota de Indias y la amenaza pirática y el porqué de su enigmática posición, volcada desde el siglo XVIII en mitad del agua.

