Suscríbete a
ABC Premium

la opinión de Adriano

Tanques para tormentas políticas

Sería importante que toda el agua que llega a estos tanques, cuya capacidad supera los 40.000 metros cúbicos, se pudiera reciclar para el baldeo de las calles

Emasesa construirá el mayor tanque de tormentas de Sevilla en la Carretera Amarilla

Tanques para tormentas políticas
Adriano

Adriano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Está bien que se hagan tanques de tormentas en Sevilla porque son un seguro contra las inundaciones para una ciudad seca que ha vivido serias tragedias provocadas por el agua. Sería además importante que toda el agua que llega a estos tanques, cuya capacidad supera ... los 40.000 metros cúbicos, se pudiera reciclar para el baldeo de las calles. Y aún mejor sería que el Ayuntamiento proyectara, con la ayuda de todas las administraciones, un tanque sumidero para las tormentas políticas generadas a resultas de catástrofes meteorológicas, de las que los partidos vienen haciendo un motivo de crispación en vez de una oportunidad para remangarse con el fin de que las instituciones estén al nivel que les reclaman los ciudadanos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app