Talleres de Distrito en Sevilla 2025-26: estas son las fechas y los requisitos para la preinscripción El Ayuntamiento abre el plazo de solicitud el 9 de septiembre y establece sorteo público para la adjudicación de plazas

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de las Juntas Municipales de Distrito, pone en marcha una nueva edición de los Talleres Socioculturales 2025-26, una oferta formativa y de ocio destinada a vecinos y vecinas de todos los barrios de la ciudad.

Los talleres, que abarcan disciplinas artísticas, culturales, educativas y de tiempo libre, se desarrollarán en los distintos distritos municipales: Bellavista - La Palmera, Casco Antiguo, Cerro - Amate, Este - Alcosa - Torreblanca, Los Remedios, Macarena, Nervión, Norte, San Pablo - Santa Justa, Sur y Triana.

Fechas clave del proceso

Será el martes 9 de septiembre cuando comience el plazo para apuntarse a los talleres socioculturales de Sevilla.

Temporada de Talleres de Distrito 25/26 Preinscripciones: del 9 al 19 de septiembre de 2025

Sorteo público: 29 de septiembre de 2025

Listas de admitidos y listas de espera: del 6 al 22 de octubre de 2025 (tablones de anuncios de los distritos y web municipal)

Matriculaciones: del 9 al 22 de octubre de 2025

Los talleres darán comienzo tras la formalización de matrículas, por lo que las fechas concretas serán comunicadas por cada distrito.

Requisitos de participación

Para poder inscribirse en los Talleres socioculturales de Sevilla tan solo hay que tener en cuenta algunos factores:

Requisitos para los Talleres socioculturales Podrán inscribirse todas las personas empadronadas en Sevilla.

Se permitirá la solicitud de talleres en distritos distintos al de residencia, aunque tendrán preferencia los empadronados en el distrito que organiza la actividad.

No se aceptarán solicitudes de personas no empadronadas en Sevilla ni aquellas en fase de tramitación de empadronamiento.

Los menores de edad solo podrán inscribirse en talleres adaptados a su grupo de edad: infantil (de 5 a 7 años), benjamín (de 8 a 11 años) y juvenil (de 12 a 16 años). En todos los casos será necesaria autorización del padre, madre o tutor/a legal.

Las personas con capacidades diferentes podrán acudir acompañadas, indicándolo en la preinscripción. El acompañante estará exento del pago de la cuota, aunque contará a efectos de aforo.

Pasos para preinscribirse: fechas y precios

Solo se permite seleccionar un máximo de tres talleres por persona. Se puede presentar la solicitud por vía telemática o presencial en la sede del distrito correspondiente. De hacerlo online, se realizará por la página oficial del Ayuntamiento.

Para el sorteo, se asignará un número a cada solicitud por orden alfabético. Será el 29 de septiembre cuando se celebre y se determine el número inicial de adjudicación.

La adjudicación se realizará en orden correlativo desde ese número hasta completar las plazas. Hay que tener en cuenta que las solicitudes de personas que no residen en el distrito pasarán a lista de espera.

Del 9 al 22 de octubre se deberá formalizar la matrícula y abonar la tasa correspondiente. El pago podrá realizarse presencialmente en entidades bancarias o a través de la Oficina Virtual de la Agencia Tributaria de Sevilla. El precio público es de 16,63 euros por persona y taller.

1 Talleres de Distrito Bellavista - La Palmera ABC Distrito Bellavista - La Palmera

El distrito Bellavista-La Palmera ha lanzado un completo programa de talleres para este curso, con propuestas que abarcan desde el deporte y la salud hasta la cultura, el arte y la formación profesional. Entre las actividades destacan pilates, yoga, taichí, gimnasia terapéutica o risoterapia. También hay espacio para la creatividad con cursos de bordado, crochet, encaje de bolillos, pintura al óleo, confección de trajes de flamenca y guitarra flamenca, así como para el ocio activo con clases de flamenco, sevillanas, bailes latinos, zumba y urban dance para los más jóvenes.

Además, el distrito incorpora talleres de formación práctica con gran utilidad laboral, como inglés en varios niveles, informática básica, ciberseguridad, inteligencia artificial para pymes, contabilidad, facturación electrónica y prevención de riesgos.

Las actividades se desarrollarán en distintos espacios del distrito, como el Centro Cívico Bellavista, el Espacio Ciudadano Reina Mercedes, asociaciones vecinales y centros educativos.

2 Talleres Distrito Casco Antiguo ABC Distrito Casco Antiguo

El Distrito Casco Antiguo de Sevilla, que concentra el corazón histórico y monumental de la ciudad, ofrece una variada programación de talleres y actividades dirigidas a todas las edades.

La oferta incluye disciplinas creativas como pintura, teatro, danza, fotografía digital, manualidades y cerámica, junto con propuestas de música como coro, guitarra y flamenco. También se imparten talleres orientados al cuidado personal y la salud, como pilates, yoga, taichí, gimnasia de mantenimiento y terapias alternativas.

Del mismo modo, el distrito apuesta por la formación en idiomas e informática, con cursos de inglés en distintos niveles, iniciación digital y talleres específicos pensados para la inserción laboral, como contabilidad, ciberseguridad, inteligencia artificial aplicada a PYMES o manipulación de alimentos.

Muchas de estas actividades se desarrollan en espacios emblemáticos como el Centro Cívico Las Sirenas, en la Alameda de Hércules, y otros equipamientos municipales distribuidos por los barrios del Casco Antiguo.

3 Distrito Cerro - Amate

El Distrito Cerro-Amate ofrece una amplia programación de talleres socioculturales y deportivos para todas las edades, desarrollados en espacios como el CC Su Eminencia, CC Cerro del Águila, Sede del Distrito Cerro-Amate, así como en asociaciones vecinales y colegios del distrito.

En el ámbito artístico y cultural, destacan cursos de baile de salón, flamenco, sevillanas, bailes latinos, teatro, dibujo, pintura, bordados y manualidades. También se ofrecen talleres musicales de coro, guitarra y percusión, así como cursos de costura creativa, crochet y confección de trajes de flamenca, adaptados a distintos niveles de habilidad.

En el área de salud y bienestar, los talleres abarcan pilates, yoga, taichí, gimnasia de mantenimiento, gimnasia adaptada para mayores y personas con movilidad reducida, así como programas específicos para fibromialgia, estimulación de la memoria y salud emocional femenina. La oferta formativa se completa con cursos de informática, uso de móviles y nuevas tecnologías, idiomas, nutrición, inteligencia artificial, administración y gestión.

4 Distrito Este - Alcosa - Torreblanca

En Sevilla Este, el Centro Cívico Sevilla Este ofrece una amplia gama de actividades deportivas, artísticas y culturales para todas las edades. Entre las actividades físicas destacan el aeróbic, la gimnasia de mantenimiento y terapéutica, pilates y yoga, con horarios que se reparten entre lunes, miércoles y viernes, así como clases de Zumba para niñ@s. Además, hay propuestas de estimulación a la memoria, así como talleres de informática, idiomas como inglés e italiano, y manualidades como patchwork, pintura y confección de trajes de flamenca.

En Alcosa, las actividades se desarrollan en varios centros: el CC Alcosa, Centro Deportivo Alcosa, Los Luceros y Edificio Clima. La oferta incluye gimnasia adaptada, pilates, Zumba, batuka y patinaje para niñ@s, así como múltiples talleres de baile como sevillanas, castañuelas y baile latino en distintas modalidades. Para los amantes de la artesanía y la creatividad se ofrecen bordado, pintura, patchwork, corte y confección, manualidades y decoración. Además, hay talleres de idiomas (inglés y francés), informática básica e intermedia, cocina y talleres de memoria y autoestima, junto a programas de «Conocer Sevilla» con diferentes horarios.

En Torreblanca, los talleres se concentran principalmente en el CC Torreblanca, aunque también hay actividades en el Centro de Servicios Sociales, CEIP Carlos V, el Comedor Social y la Hermandad de los Dolores. Entre los deportes y actividades físicas destacan gimnasia adaptada y terapéutica, pilates, yoga y yoga para mayores, Zumba y patinaje para niñ@s. El baile está muy presente con sevillanas de distintos niveles, castañuelas y flamenco, confección de trajes de flamenca, bordado, modelado de barro y artesanía popular.