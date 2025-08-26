El «talento sevillano» protagoniza la mayoría de incorporaciones a la Agencia Espacial Española La ministra de Ciencia destaca el peso de profesionales de Sevilla en la conformación de la plantilla

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha destacado este martes que la mayoría de las incorporaciones a la Agencia Espacial Española, con sede en Sevilla, son profesionales de la Administración pública de la ciudad hispalense o de provincias del resto de Andalucía, destacando que el nuevo organismo está «alimentado por talento sevillano».

La ministra ha visitado esta tarde la Estación Biológica de Doñana, en la Cartuja, acompañada por el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, y de la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Eloísa del Pino, con quienes ha destacado la labor de la plantilla de 300 profesionales que trabajan en dicho centro de investigación.

Especialmente, ha puesto el acento en la «batalla» del equipo de la Estación Biológica de Doñana en la protección del mencionado espacio natural, cuyo parque nacional está catalogado como reserva de la Biosfera por la Unesco; un empeño resuelto según ha indicado con el acuerdo alcanzado entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central, para la inversión conjunta de 1.400 millones de euros en pro de la agricultura, la pesca, la ganadería, la industria, la artesanía, las energías renovables y las obras hidráulicas en el entorno; para evitar su «colapso».

En este marco, y a preguntas de los medios de comunicación, la ministra de Ciencia ha defendido igualmente el «ritmo» de funcionamiento de la nueva Agencia Espacial Española, con sede en Sevilla, en concreto en el edificio municipal del Centro de Recursos Empresariales Avanzados (CREA) de San Jerónimo, cedido precisamente para este proyecto.

El próximo 5 de noviembre, por cierto, se cumplirá el tercer aniversario de la designación de Sevilla como sede de dicho nuevo organismo estatal, que según la ministra, supone que España cuenta ya con «una sola voz« ante la comunidad científica internacional y el sector empresarial aeroespacial, que está según sus palabras »muy contento con esa interlocución única«.

La ministra ha destacado que el impulso de la Agencia Espacial Española se traduce «por primera vez en proyectos» conjuntos entre España y la agencia estadounidense, la NASA, señalando en paralelo que la nueva entidad está «muy alimentada por talento sevillano».

Y es que tras su creación con personal de la Administración General del Estado, mediante el «favorecimiento de traslados» a la ciudad hispalense para participar en el nuevo proyecto, «toda la plantilla que se está incorporando» actualmente está conformada por profesionales de Sevilla y el resto de Andalucía, contando la entidad con una plantilla inicial prevista de 69 personas, para su ampliación a 89.

Ello, según ha destacado, «cumple los objetivos» de «descentralización e impacto en el territorio», celebrando que «el talento trabaje y viva en su propia tierra».

Sevilla, por cierto, prevé incorporar además un nuevo centro de incubación de empresas tecnológicas de la Agencia Espacial Europea (ESA), precisamente en las antiguas naves de Renfe en San Jerónimo.