Suspendida la circulación en Media Distancia y Cercanías entre Sevilla y Majarabique por una incidencia

Una fuga de argón, sin riesgo para las personas, tal y como afirma Renfe, es la causante de este problema

Un tren llega a la estación de Cercanías de Renfe en el Palacio de Congresos, en una foto de archivo
Un tren llega a la estación de Cercanías de Renfe en el Palacio de Congresos, en una foto de archivo RENFE

S. L.

Sevilla

La circulación de trenes de ancho convencional entre los puntos de Sevilla y Majarabique se ha visto interrumpida este viernes por la mañana por una incidencia localizada en un tren de mercancías en la estación de Majarabique. La línea de alta velocidad ha ... sido reanudada y queda pendiente el restablecimiento de los trenes de media distancia y la línea C-1 del Cercanías de Sevilla.

