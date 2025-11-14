Suspendida la circulación en Media Distancia y Cercanías entre Sevilla y Majarabique por una incidencia

La circulación de trenes de ancho convencional entre los puntos de Sevilla y Majarabique se ha visto interrumpida este viernes por la mañana por una incidencia localizada en un tren de mercancías en la estación de Majarabique. La línea de alta velocidad ha ... sido reanudada y queda pendiente el restablecimiento de los trenes de media distancia y la línea C-1 del Cercanías de Sevilla.

La suspensión momentánea del tráfico ferroviario, a petición de los servicios de emergencia, está causada por una fuga de argón, sin riesgo para las personas, tal como ha informado Renfe en sus redes sociales, concretamente en su perfil oficial de X.

En este sentido, se ha reanudado la circulación en la línea de Alta Velocidad, quedando pendiente el restablecimiento de los trenes de Media Distancia y la línea C-1 de Cercanías Sevilla. Algo que ha quedado solucionado poco después, tal y como informa el organismo en sus redes sociales.

«A petición de los servicios de emergencia, se interrumpe la circulación de trenes de ancho convencional y de ancho estándar entre Sevilla y Majarabique por incidencia de un tren de mercancías en la estación de Majarabique. La incidencia está causada por una fuga de argón sin riesgo para las personas. Se reanuda la circulación en la línea de alta velocidad, quedando pendiente el restablecimiento de los trenes de media distancia y línea C-1 de Cercanías Sevilla».