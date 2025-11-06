Suscríbete a
El Supremo confirma 20 años de cárcel por asesinar a su suegra rusa con la llave del 'mataleón' en un piso del centro de Sevilla

No estima el recurso de casación de la defensa después de que la Audiencia achacase alevosía al inculpado al acabar con la vida de una persona de 70 años con patologías previas y que apenas pesaba 39 kilos

Condenan a 20 años de cárcel al asesino de su suegra en un piso del Centro de Sevilla

La defensa del acusado de matar a su suegra en Sevilla carga contra el trabajo de los forenses y la Policía

El acusado en el juicio ante el tribunal VANESSA GÓMEZ
El Tribunal Supremo no ha accedido a las pretensiones del hombre condenado por la Audiencia de Sevilla por asesinar a su suegra de nacionalidad rusa en un piso de la céntrica calle Santiago de la ciudad hispalense allá en agosto de 2019, estrangulándola mediante ... la temida llave del «mataleón». Un jurado popular le declaró culpable del crimen, la Audiencia Provincial le impuso 20 años de cárcel y ahora el Supremo no ha estimado su recurso de casación contra dicha condena.

