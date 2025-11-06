El Supremo confirma 20 años de cárcel por asesinar a su suegra rusa con la llave del 'mataleón' en un piso del centro de Sevilla

El Tribunal Supremo no ha accedido a las pretensiones del hombre condenado por la Audiencia de Sevilla por asesinar a su suegra de nacionalidad rusa en un piso de la céntrica calle Santiago de la ciudad hispalense allá en agosto de 2019, estrangulándola mediante ... la temida llave del «mataleón». Un jurado popular le declaró culpable del crimen, la Audiencia Provincial le impuso 20 años de cárcel y ahora el Supremo no ha estimado su recurso de casación contra dicha condena.

Así, en una sentencia emitida el pasado 16 de octubre, el Supremo aborda el citado recurso de casación contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestimatoria de su apelación contra la sentencia emitida en junio de 2022 por la Audiencia de Sevilla, condenando a Rafael N.A. a 20 años de prisión por un delito de asesinato con la agravante de parentesco, así como al pago de una indemnización total de 130.000 euros a la familia de la víctima.

En su veredicto previo, el jurado consideró probado que los hechos acontecieron la madrugada del 21 de agosto de 2019 en el interior de la vivienda donde convivían estas personas, en la calle Santiago del centro de Sevilla, cuando el encausado, Rafael N.A., se dirigió al salón donde dormía la mujer sobre un colchón en el suelo y, pasándole un brazo por el cuello, «tiró fuertemente de ella hacia atrás y arriba con la intención de causarle la muerte, de tal modo que la presión mantenida en el cuello» le provocó una insuficiencia cerebro-vascular aguda que determinó su fallecimiento.

Para ello, según la sentencia inicial condenatoria de la Audiencia, el condenado «aprovechó las circunstancias que conocía» de la víctima, respecto a que la misma tenía 70 años, pesaba 39 kilogramos, sufría patologías y se encontraba dormida, por lo que «la abordó de forma sorpresiva para ella y sin que tuviera posibilidades de defenderse».

En la fecha de los hechos, el encausado mantenía una relación de afectividad análoga a la matrimonial con la hija de la fallecida, motivo por el que ésta última y su nieto habían venido a España desde su Rusia natal a mediados del año 2018, momento desde el que la víctima --y su nieto-- residían en la vivienda donde tuvieron lugar los hechos junto con su hija, el acusado, y una hija de ambos de corta edad.

En su defensa, Rafael N.A. esgrimía que aquella madrugada se levantó al baño a las seis y media aproximadamente y se asomó al salón para ver cómo estaba su suegra porque llevada días enferma y sin comer. La encontró, según sus palabras, como otros días, «con hormigas alrededor», extremo que según su tesis comunicó a su pareja.

Cuando ambos fueron a levantarla, al darle la vuelta en el colchón, según Rafael N.A., le dijo a su pareja que parecía que su madre estaba muerta, con lo que alertaron al 112, tras lo cual los sanitarios que acudieron a la vivienda avisaron al forense porque podría tratarse de un caso de muerte no natural .

Empero, la sentencia condenatoria de la Audiencia explica que las pruebas desplegadas en el juicio conducen a la «certeza de que fue el acusado quien comprimió fuertemente el cuello de su suegra hasta hacerla morir», de manera intencionada, dado el «mantenimiento de la presa durante un cierto tiempo y la zona conocidamente vital sobre la que se ejerció, el cuello y el paquete vascular que lo protege».

Y tampoco ante el Tribunal Supremo han prosperado las tesis de este hombre, pues dicha instancia ha resuelto este pasado 16 de octubre que no ha lugar al recurso de casación que había interpuesto contra la decisión del TSJA de no estimar su recurso inicial de apelación y confirmar plenamente la condena de la Audiencia a 20 años de prisión.

Entre otros aspectos, el Supremo no accede a la tesis de la defensa de que la ausencia de la preceptiva grabación digital del juicio con jurado popular celebrado por el caso impidiese a la defensa un efectivo ejercicio del derecho al recurso por no poder valorar adecuadamente el TSJA lo acontecido en la vista.

Y es que según el Supremo, «previamente al inicio de las sesiones del juicio, el Letrado de la Administración de Justicia decidió por decreto notificado a las partes, que extendería personalmente el acta de las sesiones, lo que, implícitamente, en cuanto responsable de la documentación, comportaba que no se procedería a la grabación digital»; toda vez que «la diligencia no fue recurrida, tampoco se objetó la decisión como cuestión previa al inicio del juicio ni se solicitó siquiera aclaración sobre el alcance de lo ordenado».

«El examen del acta extendida por el Letrado de la Administración de Justicia permite constatar que satisfizo, sustancialmente, los objetivos informativos precisados», abunda el tribunal.

A partir de ahí, el Supremo desecha el resto de argumentos de la defensa respecto a que el magistrado presidente del tribunal de la Audiencia encargado del juicio incurriese en imparcialidad por «indebidas interrupciones y reconvenciones al letrado de la defensa; exceso de indagación e instrucciones sesgadas al jurado».

Porque según el Supremo, no se aprecia «ninguna afectación sustancial de la actividad defensiva, lo que es del todo compatible con que el juez limitara el uso de la palabra en algunas secuencias del juicio o que reconviniera al letrado defensor sobre el modo o alcance de algunas de las preguntas». «Pese al clima que se trasluce en el que se desarrolló el juicio, no identificamos ni en las expresiones, actitudes y decisiones del magistrado presidente razones que puedan prestar fundamento objetivo a la tacha de parcialidad formulada por el recurrente», zanja el Supremo.