Los supermercados de Sevilla que abren el 15 de agosto: estos son los horarios

En Sevilla, al igual que en toda España, es festivo este viernes 15 de agosto con motivo de la festividad de la Asunción de la Virgen María. Se trata de una jornada que consta como no laborable en el BOE, al quedar estipulada como un festivo de carácter nacional, al igual que todos los años, con el añadido de que este 2025 se enlaza con el fin de semana posterior y se podrá disfrutar de un puente. Además, en la capital hispalense, tienen lugar los cultos y la salida procesional de su patrona, la Virgen de los Reyes, por lo que la ciudad se engalana durante este día de celebración.

En vista de todo ello, los supermercados de Sevilla podrían contar con horarios distintos, o incluso no abrir, durante este 15 de agosto, al tratarse de una jornada festiva. Conviene, por lo tanto, tener en cuenta cualquier tipo de cambio para estar precavido y organizarse para hacer las compras antes o después de este viernes.

Mercadona

Es habitual que este supermercado no abra los días festivos, sin que este 15 de agosto sea una excepción. Por lo tanto, tal y como se comprueba en su localizador online, en Sevilla cerrará este viernes.

Carrefour

Sí abrirán este 15 de agosto en Sevilla las tiendas Carrefour de la Ronda Urbana Norte y de la calle José Jesús García Díaz. Tal y como se especifica en un apartado de su web donde consultar la apertura durante los días festivos, este viernes lo harán de 10.00 a 22.00 horas. Aparte, las tiendas Carrefour Express también estarán operativas.

Lidl

En cambio, las tiendas Lidl de Sevilla no abrirán este viernes 15 de agosto, tal y como se comprueba en el buscador de su página web.

Dia

Por otra parte, los supermercados de la marca Dia estarán operativos para sus clientes este viernes 15 de agosto, pese a ser festivo, según se especifica en su buscador online. Los horarios de apertura y cierre pueden variar, de 09.00 o 09.30 horas a 21.30 o 22.00 horas.

Aldi

Asimismo, abrirán sus puertas las tiendas Aldi de Sevilla, tal y como se comprueba en la página web. Lo harán con su horario habitual, al ser un festivo de apertura; de 09.00 a 22.00 horas.

Alcampo

En cuanto a los supermercados Alcampo, tanto el de Sevilla Este como el de la Ronda del Tamarguillo abrirán sus puertas este viernes 15 de agosto; ambos mantendrán su horario habitual, de 09.00 a 22.00 horas.

El Corte Inglés

Por último, con respecto a las tiendas del Corte Inglés en Sevilla, las cuatro (Nervión, Plaza del Duque, San Juan de Aznalfarache y Sevilla Este) abrirán este viernes 15 de agosto con un horario especial de 11.00 a 21.00 horas.

