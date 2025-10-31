¿Qué supermercados abren en Sevilla el 1 de noviembre?

El 1 de noviembre se celebra en España el Día de Todos los Santos. Se trata de una festividad de carácter nacional, de manera que se disfrutará en todas las localidades de nuestro país. Además, al caer este año en sábado, no implica ... que el festivo se pase a otro día, como sí podría pasar si fuese domingo, aunque es cierto que habrá provincias en Andalucía donde los escolares harán puente.

Por otra parte, como el Día de Todos los Santos cae en sábado, los planes para muchos sevillanos podrían no variar, en el sentido de aprovechar este día para hacer las compras pertinentes. Ahora bien, al ser festivo, conviene conocer qué supermercados abren sus puertas y, en tal caso, cuáles serán sus horarios.

Según la política de este supermercado, ni los domingos ni los festivos abre sus puertas. Sin embargo, este sábado 1 de noviembre hace una pequeña excepción, teniendo en cuenta que el festivo por el Día de Todos los Santos coincide con el fin de semana. Así pues, tal y como se comprueba en su localizador online, en la capital hispalense Mercadona abrirá de 09.00 a 15.00 horas.

Carrefour

Por otra parte, las tiendas Carrefour de la Ronda Urbana Norte y de la calle José Jesús García Díaz también abrirán este sábado 1 de noviembre, según se especifica en un apartado de su web donde consultar la apertura durante los días festivos; en concreto, en un horario de 10.00 a 22.00 horas, al constar este Día de Todos los Santos como un festivo de apertura. Asimismo, las tiendas Carrefour Express que estén autorizadas a abrir podrán hacerlo de 09.00 a 22.00 horas, o bien hasta las 14.00 horas, según el establecimiento.

Lidl

A priori, según se comprueba en el buscador de su página web, los supermercados Lidl mantendrían para este sábado 1 de noviembre su horario habitual de 09.00 a 21.30 horas. Sin embargo, se especifica que «los horarios de apertura pueden variar en días festivos«.

Dia

Según se comprueba en su buscador online, este sábado 1 de noviembre consta como festivo de apertura. Con lo cual, cada tienda mantendrá su horario habitual, abriendo a las 09.00 horas y cerrando a las 21.00, 21.30 o 22.00 horas.

Aldi

Lo mismo ocurre con las tiendas Aldi de Sevilla, tal y como se comprueba en la página web, pues sus supermercados abrirán con el mismo horario de siempre este sábado 1 de noviembre, de 09.00 a 21.30 horas, pese a ser festivo por el Día de Todos los Santos.

Supermercados MAS

Este sábado 1 de noviembre no consta como festivo de cierre para los supermercados MAS, de manera que estarán operativos en su horario habitual, de 09.00 a 21.30 horas.

Alcampo

También abrirán las dos tiendas Alcampo que hay en la capital hispalense, la de Sevilla Este y la de la Ronda del Tamarguillo, ya que el 1 de noviembre consta como festivo de apertura. Con lo cual, estos supermercados abrirán este sábado en su horario habitual, de 09.00 a 22.00 horas.