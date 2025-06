Suciedad estructural

Adriano hace este martes un diagnóstico de la situación de Lipasam en relación a la productividad de la empresa pública. Y aunque las cuentas demuestren infrafinanciación considera que hay algo 'estructural' que impide a la empresa mejorar sus resultados:

«Quiero pensar que con más recursos económicos Lipasam va a mejorar su más que discreto servicio y la ciudad estará algún día limpia. Pero me temo que hay unos problemas estructurales en la empresa pública que le alejan progresivamente de la excelencia, tras años de enchufismo y complacencia política. El alcalde basó buena parte de su campaña en reivindicar una ciudad más limpia. Hoy, dos años después de su toma de posesión, admite que la limpieza es mejorable. Basta pasear para comprobar que razón no le falta y hasta se queda corto. Si la inyección de dinero no revierte la dinámica de la empresa pública habrá que intervenir, porque no se trata una infección sólo con vitaminas».