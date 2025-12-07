Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
La Guardia Civil investiga un posible asesinato machista en una vivienda en El Viso del Alcor

entrevista

Stefan Mathesius, analista financiero: «Cuando llegué a Sevilla hace veinte años, casi todos los andaluces querían ser funcionarios»

El jefe del Área de Instrumentos Financieros de la Agencia para la Transformación y Desarrollo de Andalucía, destaca el cambio de mentalidad en estas dos décadas: «Hay mucho más emprendimiento y apertura al exterior»

«Me robaron el primer día que llegué a Sevilla pero me enamoré de la ciudad y me quedé»

«En España veo a mucho principito que se queda en casa de los padres hasta los 40 años»

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Stefan Mathesius en la sede de la Agencia de Transformación y Desarrollo de Andalucía, en la isla de la Cartuja de Sevilla
Stefan Mathesius en la sede de la Agencia de Transformación y Desarrollo de Andalucía, en la isla de la Cartuja de Sevilla raúl doblado
Jesús Álvarez

Jesús Álvarez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El analista financiero Stefan Mathesius vino a Sevilla por primera vez hace 25 años con una beca Erasmus y durante aquellos meses universitarios conoció a una joven sevillana con la que acabaría casándose y formando una familia. Aunque tuvo oportunidades de trabajar en grandes capitales ... financieras europeas donde podría haber ascendido más en su carrera profesional, decidió quedarse en Sevilla canalizando inversiones en sectores estratégicos como el aeronáutico o el tecnológico desde la Agencia para la Transformación y el Desarrollo de Andalucía, dependiente de la Junta. Y se siente feliz con su trabajo y con su vida en la capital andaluza.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app