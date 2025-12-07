Stefan Mathesius, analista financiero: «Cuando llegué a Sevilla hace veinte años, casi todos los andaluces querían ser funcionarios»

El analista financiero Stefan Mathesius vino a Sevilla por primera vez hace 25 años con una beca Erasmus y durante aquellos meses universitarios conoció a una joven sevillana con la que acabaría casándose y formando una familia. Aunque tuvo oportunidades de trabajar en grandes capitales ... financieras europeas donde podría haber ascendido más en su carrera profesional, decidió quedarse en Sevilla canalizando inversiones en sectores estratégicos como el aeronáutico o el tecnológico desde la Agencia para la Transformación y el Desarrollo de Andalucía, dependiente de la Junta. Y se siente feliz con su trabajo y con su vida en la capital andaluza.

-Dijo antes que los andaluces se han puesto las pilas. ¿Qué se encontró cuando llegó a Sevilla hace más de 20 años?

Entonces los andaluces eran, en general, poco emprendedores, y su mayor deseo era trabajar en la Administración pública. Ser funcionario era el sueño de casi todos los andaluces. Pero esto ha cambiado. Ha crecido mucho el turismo y la gente está más conectada. Empresas como Ryanair también han ayudado mucho a que los andaluces viajen por el mundo y las becas Erasmus siguen siendo uno de las mejores inventos de la Unión Europea. Nos ha abierto la mente a todos los europeos. También ha cambiado la mentalidad en muchas empresas tecnológicas o de ingeniería que compiten a nivel global.

-En Estados Unidos hay muchos más empresarios por número de habitantes que en Andalucía. Y los bancos prestan dinero a los emprendedores con más facilidad a alguien que ya lo ha intentado. Aparte de eso, ¿puede tener algo que ver con ese menor emprendimiento el miedo al fracaso?

-Sí, pero es un miedo justificado porque en España, si fracasas una vez, ya no te dan una segunda oportunidad. El fracaso en una iniciativa empresarial se castiga mucho aquí y habría que cambiar esto. Si palmas 200.000 euros, ningún banco vuelve a prestarte dinero. En Estados Unidos no es así y la economía es mucho más dinámica. En Andalucía se da también un castigo social, de la vergüenza, si las cosas te salen mal. En Estados Unidos no es así, estás más cerca de tener éxito si ya has fracasado una vez. Pero también es verdad que las bajas por estrés laboral son mucho más frecuentes en EE.UU., en Andalucía se vive más tranquilo.

-¿Alemania se sitúa en un punto intermedio entre España y Estados Unidos?

-Sí. Aunque yo diría que el modelo alemán de emprendimiento está más cerca de España que el de Inglaterra y Estados Unidos. Sobre todo, por la parte social.

-¿Sería bueno para Andalucía fijarse en el modelo alemán?

-Habría que adaptarlo pero también quiero decir que Alemania se ha acomodado mucho. Allí se trabajan menos horas que en España, entre un 10 y un 15 por ciento menos.

-Pero son más productivos.

-Sí, tienen mayor productividad. Pero insisto en que Alemania se ha acomodado demasiado.

-¿Y Francia no está acomodada?

-Francia es el enfermo de Europa en este momento. Y su crisis puede afectar a todo el continente.

-¿Qué cree que puede pasar con las pensiones en España y el resto de Europa? En España son más generosas que en Alemania y equivalen al 80 por ciento del salario que percibía el jubilado mientras en su país no superan el 50 por ciento.

-Aunque el sistema tenga problemas demográficos, yo no creo que vayan a bajar nominalmente las pensiones porque el político que tomara esa decisión perdería las elecciones. España está solventando esto con la emigración, sobre todo latinoamericana, y lo está haciendo mejor que Alemania porque aquí la mayoría de los inmigrantes hablan español y se integran, a diferencia de lo que ocurre en mi país, lo cual está causando problemas cada vez más graves. Pero sí creo que dentro de un tiempo las pensiones dejarán de subir al ritmo de la inflación y eso supondrá perder poder adquisitivo.