Sorprendidos «in fraganti» tres sevillanos cuando robaban mil botellas de vino en Monesterio

La Guardia Civil ha detenido a tres vecinos de Sevilla, todos ellos con antecedentes policiales, al ser sorprendidos cuando sustraían un millar de botellas de vino, con un valor aproximado de unos 5.500 euros, de dos camiones estacionados en Monesterio (Badajoz).

Los agentes observaron durante la madrugada de este pasado martes, a tres personas encapuchadas trasladando mercancías del interior de un camión hasta una furgoneta. Tras identificarles, corroboraron con el conductor del camión que las botellas que se encontraban cargadas en la furgoneta de estas personas eran de su propiedad.

También se pudo comprobar como en la misma furgoneta y apiladas en su interior, tenían otras cajas de botellas de vino, que acababan de sustraer de otro camión que se encontraba estacionado en el mismo polígono. Las diligencias instruidas junto con los detenidos son puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Zafra.