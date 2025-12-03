Sorprendidos «in fraganti» tres sevillanos cuando robaban mil botellas de vino en Monesterio

Suscríbete a
Botellas intervenidas a los detenidos
Fernando Barroso Vargas

La Guardia Civil ha detenido a tres vecinos de Sevilla, todos ellos con antecedentes policiales, al ser sorprendidos cuando sustraían un millar de botellas de vino, con un valor aproximado de unos 5.500 euros, de dos camiones estacionados en Monesterio (Badajoz).

