Solo se fabrica en Sevilla y tiene más de 100 años: esta es la piedra única que se usa en las calles del centro

Esta es la piedra única que se usa en las calles del centro de Sevilla; en la imagen, en la Cuesta del Rosario

Cada vez son más las obras en el pavimento que se pueden presenciar en el centro de Sevilla. Y es que, en las últimas semanas, calles como Dueñas o la Cuesta del Rosario, por poner algunos ejemplos, muestran tramos levantados, dentro de un plan municipal que no responde solo a tareas de mantenimiento, sino a la recuperación de un material muy concreto.

Se trata del adoquín de Gerena, una piedra única que solo se fabrica en Sevilla y que lleva más de un siglo utilizándose en el Casco Antiguo hispalense. El alcalde, José Lui Sanz, ha defendido estas actuaciones como una forma de revitalizar lo que se considera «patrimonio de Sevilla y seña de identidad de la ciudad«.

Ha sido a través de su cuenta de 'X' donde el alcalde de Sevilla ha hablado sobre la revitalización de este pavimento, mostrando imágenes de las obras que se está llevando a cabo en la Cuesta del Rosario para «recuperar la estampa que perdió hace décadas».

La Cuesta del Rosario comienza a recuperar la estampa que perdió hace décadas con el adoquín de Gerena que estamos devolviendo a las calles del @DtoCascoAntiguo



Patrimonio de Sevilla y seña de identidad de la ciudad que estamos revitalizando adaptándolo a las nuevas normativas♿️

Esta publicación, además, cita a otra que emitió la cuenta oficial del Ayuntamiento de Sevilla a finales de septiembre, haciendo alusión no solo a otras obras que comenzaron a llevarse a cabo, sino a lo que es el adoquín de Gerena y para lo que se usa. «Es un pavimento usado tradicionalmente y un elemento identificativo de la ciudad de Sevilla», se comienza explicando de primeras en un vídeo. Por eso, «estamos recuperando el adoquín para calles céntricas como podemos ver en Zaragoza y, dentro de poco, lucirán en las calles Dueñas, Teodosio, en la Cuesta del Rosario o en Santa Ángela de la Cruz«.

El Pasaje Valvanera con el adoquín de Gerena recuperado Ayuntamiento de Sevilla

No obstante, se señala también que «a pesar de su resistencia, este tipo de pavimento dejó de usarse, principalmente, por el cierre de las canteras de Gerena, localidad donde se fabricaba«. Con lo cual, desde el consistorio hispalense se considera que »no hay mejor ejemplo de sostenibilidad que recuperar este histórico pavimento que, en muchas ocasiones, sigue debajo del asfalto de nuestra ciudad«.

Así las cosas, «con el adoquín de Gerena en el Casco Antiguo conseguimos unificar la imagen tradicional acorde a esta zona«.