El solar abandonado durante dos décadas en San Bernardo se convertirá en parking

Grupo Iniciativas Sociales Productivas (ISP) gestionará un parking en superficie en el solar abandonado del barrio de San Bernardo, una parcela que lleva más de 20 años sin uso. El terreno, perteneciente a la Junta de Andalucía, aliviará los problemas derivados por la ... escasez de aparcamiento que hay en la zona.

La gestión del solar se llevará a cabo en régimen de arrendamiento mientras la Junta de Andalucía tramita el cambio de uso del terreno con el objetivo de destinarlo a la construcción de viviendas.

El solar, situado en la avenida de Cádiz y catalogado como Parcela A UA.SB-6, se encuentra junto a la antigua estación de Cádiz, donde actualmente se ubican un mercado de abastos y un gimnasio.

Más de 280 plazos

Para José Antonio Camúñez, director general de Grupo ISP, esta nueva adjudicación reafirma la apuesta de su empresa por «poner en valor el patrimonio público infrautilizado y ofrecer un servicio de calidad al ciudadano».

La ubicación del solar de San Bernardo es clave no solo para los vecinos de la zona, también para el público que se desplaza hasta los Juzgados de Sevilla y para la ciudadanía que busca aproximarse al Casco Antiguo desde otras zonas de la ciudad. «El nuevo parking tendrá capacidad para unos 280 vehículos aproximadamente, además de espacios para motos, bicis y patinetes», indica Camúñez, convencido de que este servicio optimizará notablemente los desplazamientos urbanos en una zona tan concurrida como El Prado.

La movilidad es una de las líneas estratégicas en Grupo ISP, que ya gestiona importantes bolsas de aparcamiento en Sevilla y en otros puntos de Andalucía. En la capital andaluza lleva las riendas de parking en superficie en la avenida de Las Razas y en los Jardines del Valle, así como en la calle Tarfia y en San Lorenzo de Sepúlveda.

Para 2026 tiene previsto continuar desarrollando esta línea con nuevos aparcamientos tanto en Sevilla capital como en otros puntos de Andalucía. «Estudiamos proyectos de parkings modulares en altura porque con el patrimonio que hay en los cascos históricos de la región es complicado plantear proyectos subterráneos», explica José Antonio Camúñez.