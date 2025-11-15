El socialista Rafael Pineda recurre la personación de Emvisesa en el caso de la parcela del Higuerón

La defensa del ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno Rafael Pineda en el caso de la parcela de Higuerón ha recurrido ante el Juzgado de Instrucción nº 10 de Sevilla la personación de Emvisesa en la causa. ... La juez Pilar Ordóñez, que instruye el procedimiento por el que se investigan presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, admitió la inclusión de la empresa pública de vivienda como parte. Sin embargo, el socialista Pineda pretende que se rectifique esa medida, con un claro objetivo: impedir que Emvisesa tenga acceso a la documentación que se aporte durante la instrucción, como los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los que se pone de manifiesto el pelotazo urbanístico que dio con un solar municipal.

Precisamente Emvisesa se considera, a priori, afectada por la operación que Pineda y su esposa, Olga Pérez, con la participación de varios socios que también se lucraron. La UCO viene investigando si este alto cargo del PSOE obtuvo algún tipo de beneficio a través de su círculo de influencia política en la época de Juan Espadas en el Ayuntamiento, a la hora de hacerse con la concesión de esta parcela de Pino Montano. Su mujer, a título particular primero y luego a través de una sociedad en la que ahora es administradora única -Higuerón Real Estate-, recibió en régimen de cesión durante 50 años la explotación de este solar donde hay un Burger King, un KFC y una gasolinera Q8.

El propio Pineda reconoció a ABC que sabía que en Emvisesa había «parcelas ociosas». En 2016, en un procedimiento al que sólo concurrió su mujer, se quedó con el solar, lo que impidió a la empresa pública venderlo en distintas operaciones ya que tenía una concesionaria que la explotaba y aquella circunstancia tiraba su valor en el mercado inmobiliario. En 2024, finalmente, Emvisesa tasó la parcela, encargó un estudio económico, y acabó vendiéndola por 1,77 millones de euros a la propia Olga Pérez, quien a los cinco meses acabó dándole el pase por más del doble de esa cantidad (3,9 millones) a una empresa perteneciente al holding de Burger King.

Según ha averiguado la UCO, en aquella operación pueden concurrir delitos de corrupción entre particulares. Los 2,2 millones de beneficio se repartieron entre el matrimonio de Pineda (más de 600.000 euros) y otros socios que aportaron el dinero a la propia Olga Pérez para que pudiera adquirirla cinco meses antes.

Entre ellos, por un lado, estaba Jaime García-Alegre, trabajador de una de las empresas del holding de Burger King, que pudiera haber actuado para que otra de las sociedades del grupo comprase el solar finalmente. Y, por otro, se investiga también el papel de un mando intermedio de Emvisesa, encargado de las parcelas de uso terciario de la empresa pública, que ingresó por la operación más de 78.000 euros.

Es decir, aquella operación perjudicó en primera instancia a Emvisesa ya que la concesión a la mujer de Pineda 'secuestró' su posible venta en el mercado a un precio mayor, como luego ocurrió. Y, por otra parte, según la Guardia Civil actuó como facilitador de la enajenación definitiva un empleado de la propia empresa, al que se le ha abierto un expediente de suspensión de empleo nada más conocer lo ocurrido gracias, precisamente, a la personación de Emvisesa en la causa.

Los pinchazos a Pineda

El recurso de impugnación presentado por el abogado del ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno pretende también opacar la participación de Rafael Pineda en otras causas como la que se investiga por blanqueo de capitales por narcotráfico. En ellas, este alto cargo del Gobierno hasta el pasado 31 de agosto fue grabado, desvelando así su papel de mediador a la hora de facilitar papeles de extranjería o utilizando su influencia con el alcalde de Gines, Romualdo Garrido, para acelerar la tramitación de licencias de un pub de la localidad regentado por la trama de narcotraficantes.