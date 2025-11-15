Suscríbete a
El socialista Rafael Pineda recurre la personación de Emvisesa en el caso de la parcela del Higuerón

El ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno pretende que la empresa pública no tenga acceso a la instrucción judicial

Su mujer dio un pelotazo al comprar el solar municipal y venderlo por más del doble a los cinco meses, con la posible intermediación de un trabajador del Ayuntamiento

El socialista Rafael Pineda dio un pelotazo de 2,2 millones con la venta de la parcela de Emvisesa que alquiló Espadas a su mujer

La parcela que Pineda y su mujer adquirieron a Emvisesa en Higuerón y vendieron por más del doble a los cinco meses
La defensa del ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno Rafael Pineda en el caso de la parcela de Higuerón ha recurrido ante el Juzgado de Instrucción nº 10 de Sevilla la personación de Emvisesa en la causa. ... La juez Pilar Ordóñez, que instruye el procedimiento por el que se investigan presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, admitió la inclusión de la empresa pública de vivienda como parte. Sin embargo, el socialista Pineda pretende que se rectifique esa medida, con un claro objetivo: impedir que Emvisesa tenga acceso a la documentación que se aporte durante la instrucción, como los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los que se pone de manifiesto el pelotazo urbanístico que dio con un solar municipal.

