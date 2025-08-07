El socialista Gómez de Celis, vicepresidente primero del Congreso, obligado a cambiar su currículum por «una errata»

El vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, el socialista sevillano Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, se ha visto obligado a iniciar un trámite ante la Cámara Baja para corregir dos «erratas» detectadas en su currículo personal.

Ha sido después de que el periodista Carles Enric avisase en la red social X, antes Twitter, de que en la ficha personal del vicepresidente primero del Congreso figura su ejercicio profesional como «asesor fiscal y laboral de 1994 a 1998 cuando la diplomatura que le permite ejercer es acabada en 1996 en la Universida de Sevilla, así como su licenciatura en Ciencias del Trabajo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en 1998, cuando dicha institución académica fue inaugurada en 1996 y su primera promoción fue en 2001, según Enric.

Ante ello, Rodríguez Gómez de Celis ha publicado un tuit de respuesta en el que agradece dicho aviso «sobre las erratas en la ficha de diputado del Congreso», reconociendo que «efectivamente, las fechas que figuran en el apartado de formación académica no son las correctas« y que las acertadas son las que corresponden a la diplomatura de Graduado Social por la Universidad de Sevilla en 1994 y la licenciatura en Ciencias del Trabajo por la Universidad Rey Juan Carlos en 2002.

Al respecto, el vicepresidente primero del Congreso acompaña su tuit de una imagen de un certificado académico personal de asignaturas superadas emitido en 2013, casi una década después, por la Universidad de Sevilla que refleja el «logro académico« de su diplomatura como Graduado Social en el curso 1993-1994 y un documento de igual naturaleza de la Universidad Rey Juan Carlos sobre su licenciatura en Ciencias del Trabajo en el curso 2001-2002.

«Ya hemos iniciado el trámite para corregir esos datos en la web del Congreso«, indica en ese sentido el dirigente socialista, otro de los políticos que se ha visto obligado estas semanas a cambiar su currículum publicado en la web de las Cortes por «erratas», como él mismo ha definido esos fallos.