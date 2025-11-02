Un sinvivir

Suscríbete a
Residir en una habitación con derecho a baño comunitario ya no es algo excepcional o transitorio

Si la edad media para comprar una casa es de 46 años, nada funciona. Se rompe el ciclo vital transformando nuestra sociedad: cuarentones que viven de sus abuelos, hay más mascotas que niños y las viviendas protegidas son artículos de lujo. Vivir en una habitación ... con derecho a baño comunitario ya no es algo excepcional o transitorio. Save the Children y UNICEF advierten que el 26 por ciento de la infancia reside en viviendas con goteras, humedades o escasez de espacio. Las familias ya destinan un 33,7 de sus ingresos a la vivienda. Si a esto unimos una feroz voracidad fiscal y sueldos estancados en el salario mínimo es lógico que España grite: ¡Aquí no hay quien viva!

