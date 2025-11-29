Suscríbete a
Sevilla se ilumina por Navidad con un espectáculo emotivo en la avenida de la Constitución
Sucesos
La Policía Nacional investiga la muerte de dos niñas adolescentes en Jaén

El sindicato de Policía convoca una protesta en el acto del alumbrado coincidiendo con el boicot al Plan de Navidad de Sevilla

Hasta 77 de los 115 agentes del turno especial de mañana se han ausentado de sus puestos y por la tarde apenas han acudido una treintena de casi 150 que estaban incluidos en el servicio

La Policía Local de Sevilla boicotea el inicio del Plan de Navidad: dos de cada tres agentes se ausentan

Boicot policial al plan de Navidad de Sevilla: sólo una treintena de 150 agentes acude al turno del alumbrado

Policías locales en el centro este sábado
Policías locales en el centro este sábado Manuel Olmedo
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

La Sección del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en el Ayuntamiento de Sevilla ha convocado la tarde de este sábado a los agentes, coincidiendo con las ausencias masivas en los turnos especiales de esta jornada de vigencia del nivel uno del Plan ... Local de Emergencia, que obliga a los efectivos a asumir los servicios especiales pese a que no medie acuerdo sobre las horas extra asociados a los mismos; a visibilizar su protesta en el acto oficial del alumbrado de la iluminación navideña, presidido por el alcalde hispalense, José Luis Sanz.

