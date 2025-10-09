El Rotary Club distingue al grupo Siempre Así como Sevillanos del Año

La distinción que cada año otorga Rotary Club de Sevilla bajo el nombre de Sevillano del Año ha recaído en esta edición de 2025 en el grupo musical Siempre Así. Este galardón ha sido concedido de forma unánime por el club ... sevillano y en palabras de su presidente, Borja Florido, se entrega «como reconocimiento por llevar el nombre de nuestra ciudad desde hace más de 30 años por todo el mundo, con un repertorio musical que forma parte de la banda sonora de millones de personas y haber estado presentes en un gran número de acontecimientos de gran trascendencia mediática en nuestra historia reciente».

Siempre Así, formado por Sandra Barón, Mayte Parejo, Mati Carnerero, Paola Prieto, Nacho Sabater, Ángel Rivas y Rafa Almarcha, nació a principios de los años 90 en Sevilla. Desde entonces, en una carrera musical de casi 35 años sobre los escenarios, han llevado 16 discos al mercado con alrededor de un millón de copias vendidas a lo largo de todo ese tiempo. Junto a esto, más de mil quinientos conciertos entre España y Latinoamérica avalan la trayectoria del grupo. Rafael Almarcha, director artístico del grupo, ha manifestado que «es un honor recibir este galardón. Llevamos siempre con mucho orgullo el nombre de Sevilla en cada una de nuestras actuaciones, porque otra cosa sería no ser fieles a nuestra propia genética».

En su larga trayectoria, cabe destacar que en julio de 2022 viajaron a Roma junto a más de 400 seguidores de distintos lugares de España y Latinoamérica, para celebrar su 30 aniversario en la música con un concierto extraordinario, acompañados por la Roma Ensemble Orquesta en la Iglesia de San Ignacio de Loyola. Al día siguiente, interpretaron ante el altar de la Cátedra de Bernini en la Basílica de San Pedro del Vaticano su 'Misa de la Alegría' en Acción de Gracias, con la presencia de la Embajadora de España ante la Santa Sede y la posterior felicitación del Papa Francisco. Asimismo, en julio de 2025 también fueron invitados a cantar la misma misa en la Catedral de Westminster de Londres junto al Coro del colegio Yago School de Sevilla.

Siempre Así ha estado presente en un gran número de acontecimientos de gran trascendencia mediática en nuestra historia reciente, entre ellos la inauguración del Campeonato Mundial de Atletismo de 1999 celebrado en Sevilla, donde interpretaron el himno oficial del mismo, los actos de celebración en Madrid del Campeonato Mundial de Futbol de Sudáfrica 2010, donde España se proclamó campeona, o las bodas de S.A.R. la Infanta Cristina y la de Cayetana Fitz-James Stuart, Duquesa de Alba.

Son poseedores de importantes premios y reconocimientos, entre ellos la Medalla de Andalucía, que les fue entregada el 28 de febrero de 2023 de manos del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, y la Medalla de la Ciudad de Sevilla que recibieron el 20 de mayo de 2024 como embajadores de su ciudad por el mundo.

A beneficio de Andex

Andex será la entidad beneficiaria de los fondos que, como cada año, son recaudados en la cena benéfica de la entrega de este galardón. Este acto tendrá lugar el próximo 6 de noviembre en el Casino de la Exposición.

Esta es la asociación contra el cáncer infantil y juvenil, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de los niños con cáncer y de sus familias, desde todos los ámbitos a su alcance, ya sea fomentando equipos de voluntariados como las prestaciones sociales, psicológicas y de ocio para ofrecer a estas familias. De otro lado, se ha preocupado por la formación de los profesionales en oncología y hematología y por todo aquello que redunde en un incremento de las perspectivas de curación de estos menores.

Con 39 años de experiencia, Andex financió en 2002 la Unidad Oncohematológica Pediátrica del Hospital Virgen del Rocío, así como en 2013 la Unidad de Día Pediátrica, de este mismo centro. Su preocupación con los adolescentes continúa. Por este motivo, Andex quiere construir un espacio, la Planta Zero, para que los adolescentes puedan luchar contra la enfermedad. El principal objetivo que se busca alcanzar con la construcción de la Unidad de Oncologia Hematologica de adolescentes, es aumentar la supervivencia de estos pacientes.

Sevillano del Año es el galardón más importante que concede el Rotary Club de Sevilla. Fue instaurado en 1981 para reconocer a personas o instituciones que destacan por sus méritos profesionales, así como su labor en beneficio y promoción de la sociedad.

Rotary Club de Sevilla es el club decano de los clubes rotarios existentes en Sevilla. Su fundación data del 9 de junio de 1927, siendo en aquel momento el tercer club rotario que aparece en España. Aunque tras la Guerra Civil, como asociación no pudo tener actividad, ésta volvió a retomarse tras la refundación en 1979. Se trata, por tanto de unos de los clubes más antiguos dentro de la estructura rotaria española, así como el decano de la ciudad de Sevilla. Pertenecen al club personas físicas mayores de edad y con vocación de servicio, sin discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad u opinión. Realizan sus reuniones cada lunes en el hotel Barceló Renacimiento.

Rotary Internacional, entidad a la que pertenece el club sevillano, es una organización humanitaria, cuya fundación data de 1905, integrada por personas de negocio y profesionales que realizan y apoyan acciones sociales, promueven normas éticas en todas sus actividades y fomentan la amistad, la buena voluntad y la paz en el mundo. Cuenta con más de 1.400.000 socios, afiliados en más de 46.000 clubes rotarios en más de 200 países y áreas geográficas.