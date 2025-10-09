Suscríbete a
sevilla

El Rotary Club distingue al grupo Siempre Así como Sevillanos del Año

Se reconoce de esta forma la trayectoria de tres décadas de esta formación y que lleven el nombre de la ciudad por todo el mundo

Siempre Así triunfa en Londres tras cantar su 'Misa de la alegría'

Siempre Así han sido distinguidos como Sevillanos del Año por el Rotary Club de Sevilla
ABC de Sevilla

La distinción que cada año otorga Rotary Club de Sevilla bajo el nombre de Sevillano del Año ha recaído en esta edición de 2025 en el grupo musical Siempre Así. Este galardón ha sido concedido de forma unánime por el club ... sevillano y en palabras de su presidente, Borja Florido, se entrega «como reconocimiento por llevar el nombre de nuestra ciudad desde hace más de 30 años por todo el mundo, con un repertorio musical que forma parte de la banda sonora de millones de personas y haber estado presentes en un gran número de acontecimientos de gran trascendencia mediática en nuestra historia reciente».

