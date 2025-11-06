Siempre Así recibe el título de Sevillano del Año del Rotary Club

El presidente del Rotary Club de Sevilla, Borja Florido, ha hecho entrega este jueves durante una cena benéfica de la distinción Sevillano del Año al grupo musical Siempre Así. Este galardón ha sido concedido de forma unánime por el club sevillano ... y en palabras de Florido, se entrega «como reconocimiento por llevar el nombre de nuestra ciudad desde hace más de 30 años por todo el mundo, con un repertorio musical que forma parte de la banda sonora de millones de personas y haber estado presentes en un gran número de acontecimientos de gran trascendencia mediática en nuestra historia reciente».

Siempre Así, formado por Sandra Barón, Mayte Parejo, Mati Carnerero, Paola Prieto, Nacho Sabater, Ángel Rivas y Rafa Almarcha, nació a principio de los años 90 en Sevilla. Desde entonces, en una carrera musical de casi 35 años sobre los escenarios, han llevado 16 discos al mercado con alrededor de un millón de copias vendidas a lo largo de todo ese tiempo. Junto a esto, más de mil quinientos conciertos entre España y Latinoamérica avalan la trayectoria del grupo.

Rafael Almarcha, director artístico del grupo, manifestó en el momento de recibir la distinción que «es un honor recibir este galardón, llevamos siempre con mucho orgullo el nombre de Sevilla en cada una de nuestras actuaciones, porque otra cosa sería no ser fieles a nuestra propia genética».

Han estado presentes en un gran número de acontecimientos de gran trascendencia mediática en nuestra historia reciente, entre ellos la inauguración del Campeonato Mundial de Atletismo de 1999 celebrado en Sevilla, donde interpretaron el Himno Oficial del mismo, los actos de celebración en Madrid del Campeonato Mundial de Futbol de Sudáfrica 2010, donde España se proclamó campeona o las bodas de S.A.R. la Infanta Cristina y la de Doña Cayetana Fitz-James Stuart, duquesa de Alba. Son poseedores de importantes premios y reconocimientos, entre ellos la Medalla de Andalucía, que les fue entregada el 28 de febrero de 2023 de manos del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, y la Medalla de la Ciudad de Sevilla que recibieron el 20 de mayo de 2024 como embajadores de su ciudad por el mundo.

Entre los asistentes a esta cena benéfica se encontraban Rafael Belmonte, diputado por Sevilla en el Congreso de los Diputados; Antonio Gallego, presidente de MIGASA; José María González Mesa, presidente del Círculo Mercantil; Ana María Álvarez Silván, presidenta de Andex; así como representantes de todos los clubes rotarios de la ciudad y la Gobernadora del Distrito 2203 de Rotary, Carmen Andréu, junto con otros empresarios y personalidades de la sociedad sevillana.

Los beneficios de la cena celebrada anoche irán destinados a ANDEX, la asociación contra el cáncer infantil y juvenil cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de los niños con cáncer y de sus familias, desde todos los ámbitos a su alcance. Con 39 años de experiencia, ANDEX financió en 2002 la Unidad Oncohematológica Pediátrica del Hospital Virgen del Rocío, así como en 2013 la Unidad de Día Pediátrica, de este mismo centro.