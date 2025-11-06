Suscríbete a
Siempre Así recibe el título de Sevillano del Año del Rotary Club

Se ha valorado la trayectoria del grupo, que ha llevado durante treinta años el nombre de la ciudad por todo el mundo

El presidente del Rotary Club de Sevilla, Borja Florido, ha hecho entrega este jueves durante una cena benéfica de la distinción Sevillano del Año al grupo musical Siempre Así. Este galardón ha sido concedido de forma unánime por el club sevillano ... y en palabras de Florido, se entrega «como reconocimiento por llevar el nombre de nuestra ciudad desde hace más de 30 años por todo el mundo, con un repertorio musical que forma parte de la banda sonora de millones de personas y haber estado presentes en un gran número de acontecimientos de gran trascendencia mediática en nuestra historia reciente».

