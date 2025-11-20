Sevillanos... Franco ha muerto

Del episodio local de hoy guardan memoria, sin excepción, todos los que han cumplido medio siglo con uso de razón. Los sevillanos se abalanzaron a los quioscos para leer con sus propios ojos la muerte de Franco. ABC sacó cuatro ediciones: las dos primeras, sin ... noticia del óbito, pero con el suplemento especial de 40 páginas. En la tercera edición, ocupaba ya la portada; el último alcance llegó a los quioscos antes de la una de la tarde. Y si no, transistores a pilas pegados a la oreja: no quedó nadie que no se enterara.

Para empezar, porque las campanas de la Giralda doblaron a muerto y una batería del regimiento de Artillería emplazada delante del consulado de Portugal marcaba con una salva cada cuarto de hora, el luctuoso transcurrir de diana a retreta. Sevilla no llegó a pararse del todo, pero la actividad cotidiana se redujo considerablemente hasta cubrirse bajo un manto de luto. De los pocos actos públicos que se mantuvieron, la charla de la semana bíblica en el Salvador aunque sin coloquio y el párroco, José Gutiérrez Mora, acabó con un padrenuestro por su alma.

A las diez de la mañana, un silencio sepulcral -no podía ser de otro modo- acompañó la comparecencia en la única televisión existente de Arias Navarro, para dar la fatídica noticia: «Españoles… Franco ha muerto». La gente lo siguió allí donde hubiera un televisor encendido. Un limpiabotas de la calle Sierpes se puso en pie, se descubrió y se santiguó cuando acabó el mensaje, eso contaban las crónicas llenas de ditirambos. Para entonces, los militares portaban brazaletes negros en las guerreras y las banderas ondeaban a media asta con crespones negros: la del Ayuntamiento, desde las seis de la mañana.

ABC del 20-N Sólo se pudo dar alcance de la noticia en la tercera edición mientras la cuarta se repartió antes de la una de la tarde

Salvas por la muerte de Franco lanzadas en el Prado de San Sebastián ARCHIVO ABC

Se cerró el Alcázar y el personal municipal vistió corbata de luto. Se acuarteló a la tropa y se movilizó a la plantilla militarizada de telefonistas para atender 'ceros' en los cuadros en la calle Oriente, pero las conferencias con Madrid y los millares de llamadas simultáneas colapsaron las líneas. Se hacía imposible hablar con el Ayuntamiento, con la centralita bloqueada. El regidor, Fernando Parias, el último sevillano en ser recibido en audiencia por Franco antes de su fatal agonía, convocó un pleno extraordinario en el que se expresó «el profundo sentimiento de pesar».

Misa exequiel en la Catedral de Sevilla ARCHIVO ABC

En Capitanía, el general Merry Gordon acudió a una misa a las 12.30 horas, la primera que consta en la ciudad. El cardenal Bueno Monreal dispuso misa exequial en la Catedral para el viernes 21 a las siete de la tarde. Ese día fue laborable a todos los efectos, aunque se suspendieron espectáculos y competiciones deportivas hasta la tarde del domingo. El sábado, día de la proclamación regia y del funeral, sí se declaró «inhábil con consideración de domingo» aunque los comercios de alimentación pudieron abrir durante cuatro horas y hubo abasto de pan. Para estos casos, el refranero español se revela especialmente juicioso.