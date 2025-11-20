Suscríbete a
ABC Premium
Urgente
Al menos tres personas atrapadas por un derrumbe en una mina en el concejo asturiano de Cangas del Narcea

Episodios locales

Sevillanos... Franco ha muerto

Una batería artillera emplazada delante del Caballo disparó una salva cada quince minutos durante todo el día y las campanas de la Giralda doblaron a muerto con las banderas a media asta y crespones

Sevillanos leyendo el ABC con la noticia de la muerte de Franco
Sevillanos leyendo el ABC con la noticia de la muerte de Franco ARCHIVO ABC
Javier Rubio

Javier Rubio

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Del episodio local de hoy guardan memoria, sin excepción, todos los que han cumplido medio siglo con uso de razón. Los sevillanos se abalanzaron a los quioscos para leer con sus propios ojos la muerte de Franco. ABC sacó cuatro ediciones: las dos primeras, sin ... noticia del óbito, pero con el suplemento especial de 40 páginas. En la tercera edición, ocupaba ya la portada; el último alcance llegó a los quioscos antes de la una de la tarde. Y si no, transistores a pilas pegados a la oreja: no quedó nadie que no se enterara.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app