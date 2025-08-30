Los sevillanos se encontrarán 60 calles en obras a la vuelta de las vacaciones

El Ayuntamiento de Sevilla se ha propuesto darle un lavado de cara a la ciudad. Como declaró el propio alcalde José Luis Sanz hace unos días cuando anunciaba una nueva batería de calles que serás rehabilitadas; «Sevilla está en obras». Sólo en plano ... urbanístico, septiembre arranca con 60 vías en obras; coincidiendo con la vuelta a la rutina de muchos sevillanos que apuran las vacaciones hasta este fin de semana.

Estos trabajos se extienden a prácticamente todos los barrios de la capital hispalense, combinando aquellas que son tanto de menor como de mayor calado. Lo que implica que muchas de ellas se prolonguen hasta bien entrado el 2026, mientras que otras no deberían de excederse más allá de un par de semanas.

Es en este mismo mes de septiembre será cuando arranquen importantes proyectos como el de la Plaza Nueva o la calle Imagen, aunque todavía no se ha establecido la fecha concreta en la que comiencen sus obras.

Bellavista- La Palmera

Actualmente se trabaja en la reurbanización de la avenida de Jerez; concretamente entre la avenida de Bellavista y la calle Sacramento. Las obras durarán tres meses. En la misma avenida de Jerez se está construyendo el carril bici entre el Hospital FREMAP y el cruce con la SE-30. Su duración es de cinco meses. De igual manera se está llevando a cabo la prolongación de la calzada en Camino del Silo, una obra que se extenderá cuatro meses. En la calle Periodista Ramón Resa durante el próximo mes se procederá a la reaparición de un tramo de acera. Finalmente en la calle Torcuato Luca de Tena se van a hacer reparaciones puntuales. Un trabajo que llevará dos semanas.

Casco Antiguo

En el Paseo Juan Carlos I se tardará cinco meses en reurbanizar la zona. La calle Teodosio, continúa en obras, con una estimación de duración de nueve meses. Se está procediendo a una reurbanización completa, incluido el cambio de redes de saneamiento y pavimentación las calles Santa Ángela de la Cruz y Dueñas; trabajos que alcanzarán el año. Unos siete meses será lo que dure en Méndez Núñez. Mientras que la obra en la Cuesta del Rosario se sitúa en tres meses. Durante la semana también se está procediendo a la reparación de adoquines en la calle Arjona.

Remedios

En el barrio de Los Remedios siguen las obras en Juan Sebastián Elcano, cuya duración es de doce meses. En Virgen de Todos los Santos se está procediendo a la reurbanización completa de la vía, cuyo plazo de ejecución es de cinco meses. En la calle Virgen de la Cinta se está repavimentando el tramo entre las calles Asunción y Virgen de Montserrat; una obra con una durción estimada de dos meses. Obras de menor calado se dan en las calles Asunción, Presidente Adolfo Suárez y Juan Ramón Jiménez ; con una duración de una semana las dos primeras y de dos en lugar de la última.

Sur

En el distrito Sur se está cambiando las redes de saneamiento y repavimentando la calle Utrera, obra que está prevista que dure cuatro meses. Mientras que en la calle Presidente Cárdenas van a reducirse a dos. En Rafael Salgado se está reasfaltando, depsués de haber levantado los adoquines; estos trabajos tienen previsto que no excedan el mes de obra. En la calle Guayaquil se ha procedido durante la semana a reparar un tubo causante de una fuga de agua. En breves está previsto que comience la reurbanización de la calle Júcar, que se estima que se prolongue durante siete meses.

Triana

La Puerta de la Barqueta va a someterse durante los próximos ocho meses a una reurbanización completa. En el corazón de Triana, la calle Pagés del Corro comenzaba hace un par de semanas la que será una de las obras más importantes del presente curso. La primera fase de su reurbanización, entre la avda. de la República Argentina y la calle Farmacéutico Murillo Herrera, supondrá que este en obras los próximos ocho meses y medio. En el paseo Vincent Van Gogh se va a proceder a poner nuevas aceras; unos dos meses de trabajo. En la semana también se tiene contemplado la adecuación del Entorno del Estadio Olímpico, desde el estabilizado de su superficie a la ejecución de una zanja para canalizado. También durante la semana se han realizado reparaciones puntuales del acerado. Por otra parte, el carril Bus VAO del Aljarafe implica la adecuación de las inmediaciones de la Cartuja, concretamente las obras en la Avenida Carlos III que comenzaron hace unos meses tienen un plazo de ejecución de 15 meses.

Los atascos que se avecinan por las obras del metro Con gran parte de su población concentrada en los barrios de la zona Este, como pueden ser La Macarena, Sevilla Este, Santa Justa o Nervión, se puede atisbar que las obras del metro traigan consigo importantes atascos dirección Isla de la Cartuja. En la Ronda Norte , estos trabajos han provocado que se tenga que estrechar un carril; por otra parte, en la Ronda Histórica sólo se puede circular en sentido único. La llegada de las obras a la zona del hospital han hecho que la Ronda Pío XII también quede reducida a un carril. Como última opción queda la Ronda Supernorte, cuyo asfalto en mal estado y multitud de semáforos no ayudarán a la fluidez de la circulación

Cerro-Amate

Dos semanas dura la reurbanización de calle Carmen Vendrell, al igual que las reparaciones puntuales del acerado en la calle Cartaya. En la calle Aguila de Oro, la reparación de la acera se extiende hasta los tres meses. El Parque de Contadores encara su segunda fase de obras, con previsión de que se realice en cuatro meses. Lo mismo sucede para la reurbanización de la plaza de las Terreras. En la de la calle Mandarina el plazo de ejecución asciende a los cinco meses.

Este

En la calle Secoya también se encuentran inmersos en las obras del carril bici, con plazo de cinco meses de ejecución. Las calles Doctora Navarro Rodríguez, Vía Tiburtina, Vía Amerina, Plaza María Pita, se someten a arreglos que no exceden la semana de trabajo en su acerado. De un mes de duración son los que se llevan a cabo en el cruce de la calle Japón con la calle Birmania, así como en la calle Ciudad de Paterna. Serán dos meses en la calle La Orden y en la plaza Fuensanta. Se están ultimando los trabajos del Tranvibús en Sevilla Este, con la intención inicial por parte del Ayuntamiento de poder dar servicio a finales de septiembre.

Macarena

En la plaza Blanca Paloma la reparación de la acera está prevista que se haga en tres meses. Mientras que en sólo una semana se hace en San Juan de Ribera. También se hará lo propio con las pistas deportivas en José Bermejo, cruce con Fernández Ardavín y la de la Gta. Olimpica, esquina con Doctor Pedro Albert. Acaba La renovación de un tramo de la red de saneamiento en la calle Recaredo comenzó el pasado jueves y está previsto que se haga en tres semanas.

Nervión

En Nervión, la reurbanización completa de la rotonda central de la Gran Plaza está prevista que culmine pasados los cinco meses de trabajo.

Norte

El carril bici de acceso a Sevilla desde la Rinconada, así como el tramo de san Jerónimo y la avenida de Pino Montano, tienen un plazo de ejecución de cinco meses. Se realizan trabajos puntuales en las aceras de las calles Corral de la Reolina, Corral de la Encarnación, Corral del Acabose y calle Tiburón. En la calle Garrochistas está previsto que sean trabajos de dos meses.

San Pablo- Santa Justa

Continúan avanzando las obras en la avenida de los Conquistadores, cuyo plazo es de diez meses. También en Santa Clara se está construyendo un parque canino, con previsión de que este listo en tres meses, en la calle Gran Vía.

Finalmente, continúan las obras de la línea 3 del metro en el tramo comprendido entre Pino Montano y la Macarena. Se estima que no este lista hasta 2030.