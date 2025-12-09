Un sevillano prueba un turrón de Dabiz Muñoz y sentencia: «Es un mazacote de chocolate blanco con colorante»

Si hay algo que suele hacerse viral desde hace varias navidades, son los turrones de la marca del chef Dabid Muñoz, XO. Cada año, el famoso cocinero presenta nuevas propuestas de este dulce tan clásico que no puede faltar en las próximas fiestas.

Una ... vez más, el chef ha superado todas las expectativas en cuanto a combinaciones posibles y ha lanzado cuatro nuevos turrones: cookies & cream a la brasa, nachos texmex, pizza margarita y gofre de pollo.

Sin duda, los ya populares vídeos probando estos dulces no se han hecho esperar en la plataforma de contenidos Tik Tok. Un sevillano (@elnietodeyeyo) ha compartido su cata del turrón de nachos de la marca. Turrón de 'Doritos' El joven ha comenzado indicando que había oído hablar del olor de este turrón. «Una locura la de fantasmas que hay por ahí, esto no huele a doritos ni huele a nada», enunció. La primera impresión respecto a la presentación fue buena, pero una vez lo probó confesó no ser muy fánatico del producto y recomendó comprar el tradicional turrón de Suchard. «No está malísimo, pero no está bueno», añadió. #probandoproductos ♬ sonido original - elnietodelyeyo @elnietodelyeyo Respuesta a @anafraidias probé el turrónXO ilusionado 🤣 pero se fue apagando la ilusión poco a poco. No pensaba yo q iba a ver el otro vídeo tanta gente #turron El sevillano compartío el buen sabor del caramelo, pero lo demás no recibió la misma valoración. «Es un mazacote de chocolate blanco con colorante», sentenció. Además, le dió un cuatro sobre diez de puntuación. «Cómetelo tú, Dabid», concluyó. Hay que señalar, que estos turrones se pueden catalogar como dulces navideños gourmet y el precio de la tableta de 300 grados oscila los 17 euros, un precio muy superior a los tradicionales de marca blanca que se pueden encontrar por tres euros en los supermercados.

