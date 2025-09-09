Un sevillano pide un bocadillo de calamares en Madrid y se queja por el precio: «El sobre de alioli cuesta un euro»

Si hay algo casi tan indispensable como visitar la Puerta del Sol en una escapada a la capital española, es degustar el popular bocadillo de calamares a los pies de la Plaza Mayor.

El creador de contenidos, Miguel Ángel Cádiz Romero, ha compartido su experiencia gastronómica con sus más de novecientos mil seguidores virtuales en TikTok. El sevillano eligió el bar Los Arcos ubicado en una bocacalle de la Plaza Mayor.

Cádiz Romero, más conocido por su nombre virtual @carnesyfuegoss, disfrutó del tradicional bocata en la terraza del establecimiento por un precio de ocho euros con un refresco incluido, pero esta tarifa no fue lo que llamó su atención.

50 céntimos por un sobre de salsa

La sorpresa llegó a la hora de pedir mayonesa y alioli para los calamares. «El sobre de mayonesa cuesta 50 céntimos y el de alioli un euro, como para que se pierdan esto es oro», señaló el creador de contenidos.

El sevillano aprovechó y dio su valoración del almuerzo. «El bocadillo de calamares no es una cosa del otro mundo, pero para estar donde estamos por 8 euritos sentado en la terraza pues la verdad es que comes bien», sentenció Romero.

«Lo mejor fue el postre»

Tras esta comida, Miguel Ángel guardó un hueco para merendar unos dulces en La Mallorquina, una pastelería ubicada en plena Puerta del Sol, conocida por sus inigualables napolitanas rellenas de crema o chocolate.

En este espacio degustó un capuchino, una bamba de nata y varias napolitanas de crema. Este último dulce lo probó 'de dos en dos' como si fuera un bocadillo. «Me lo voy a comer a mi forma y que me miren las doscientas personas que hay aquí metidas», concluyó el sevillano.