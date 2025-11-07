Un sevillano muere atropellado en Estados Unidos y crean un crowdfunding para ayudar a sus cuatro hijos

La tragedia se ha cebado con una familia sevillana. En concreto, con una que vive en Estados Unidos. Carlos Moreno, de 51 años, llevaba más de 18 residiendo en Atlanta tras salir de Andalucía cuando sólo tenía 19. Primero partió hacia México, ... aunque a los cinco años regresó a casa. Pero fue por poco tiempo, ya que en 2005 emprendió un nuevo viaje, esta vez para vivir la aventura americana. Y allí se afincó hasta que hace un par de semanas fue atropellado cuando estaba montando en bicicleta. Murió tras el accidente debido a la gravedad de las lesiones.

El suceso tuvo lugar en una zona residencial cuando un coche invadió el sentido contrario y arrolló a este sevillano. El conductor dio positivo por alcohol, fue detenido y el caso está judicializado, pero los hechos son todavía más complejos. Porque Carlos tenía cuatro hijos (25, 22, 18 y 16 años) que ahora quedan una situación muy delicada. Un menor de edad y tres jóvenes que están viviendo una pesadilla.

Debido a ello, tanto la familia como los amigos que Carlos mantenía en Sevilla desde su época en el colegio San José SS. CC, así como los que había hecho en Estados Unidos, se han volcado para aportar su granito de arena y ayudar, en medida de lo posible, a Andrea, Nicole, Lucía y Alejandro. Las dos primeras nacieron en Sevilla. Los dos últimos, en Estados Unidos. Más allá de temas legales, que lógicamente el asunto está en manos de abogados, la prioridad ahora mismo es el día a día de estos chavales, los cuales están asentados en otro país, pero son demasiado jóvenes para afrontar solos esta situación.

Abierto un crowdfunding para recaudar fondos

Así, se ha abierto un crowdfunding a nombre de la hija mayor, Andrea, con el objetivo de llegar, al menos, a los 100.000 dólares, cifra que está cerca de alcanzarse. Y es que, como explican desde su familia, el pueblo americano está respondiendo por encima de sus expectativas. «Sólo tenemos palabras de agradecimiento. Sabíamos que tenía muchos amigos allí, que era muy querido, que estaba totalmente integrado, pero es increíble todo lo que están organizando desde Atlanta para ayudar. No sólo económicamente, también para acompañar y apoyar a sus cuatro hijos».

Todo ha partido del club ciclista en el que estaba apuntado, ya que Carlos era un enamorado de este deporte. Sus compañeros de pedaleo han abierto el crowdfunding (se puede colaborar pinchando aquí) y también están moviendo otro tipo de acciones a través de la fundación que tienen, llamada The Van Purser Foundation.

Homenaje y gran repercusión en Estados Unidos

El desgraciado caso de Carlos Moreno ha tenido una gran repercusión en Estados Unidos, donde han salido muchas noticias al respecto y donde, incluso, se han realizado diferentes homenajes en su honor. Así, por ejemplo, tuvo lugar una marcha ciclista organizada por sus amigos de la bicicleta.

Y también se ha colocado una placa en su memoria en la que se puede leer lo siguiente: «Que conste que el prestigioso Premio Legado Van Purser se otorga a Carlos Moreno en reconocimiento a su perdurable influencia positiva. Este premio honra a personas cuya fortaleza silenciosa, humildad y generosidad perpetúan el espíritu de compasión y comunidad que Van personificó».

Desde Sevilla también se están movilizando sus familiares y amigos, que se están turnando para viajar a Atlanta y así concretar el tema legal y acompañar a sus cuatro hijos. «El dinero es importante en este momento, claro, pero lo es mucho más el acompañamiento y la ayuda en el día a día, algo que se ha desbordado, afortunadamente. Algunos familiares hemos ido ya a Estados Unidos, pero también lo están haciendo amigos suyos de la infancia en Sevilla. Y no cesan los gestos de los estadounidenses. Por ejemplo, se van turnando para hacerle llegar comida a mis sobrinos, para que no les falte de nada. Y la respuesta está siendo tremenda».

Bético, amante de las motos, del ciclismo y enamorado de Zahara de los Atunes

Carlos Moreno sólo puede ser recordado con una sonrisa, era su seña de identidad. En los momentos buenos, en los regulares y en los malos siempre aparecía esta mueca en su rostro. Un gesto característico en esta familia sevillana que puede corroborar todo aquel que haya tenido el mínimo contacto con ellos.

En los últimos años se había apasionado con el ciclismo, era su deporte, su forma de desconectar, pero su atracción por las dos ruedas no era ni mucho menos nueva. Desde muy joven tuvo moto, afición que compartía con algunos compañeros del colegio, hasta el punto de que se compró exactamente el mismo modelo que un amigo. Y así iban los dos con sus respectivas Derbis rojas de 74 cc por Sevilla. Y por Jerez de la Frontera, porque también acudía al circuito para seguir el Mundial de Motociclismo.

Seguidor del Betis, era fiel a sus amigos y a su familia. Y eso que apenas los podía ver porque llevaba prácticamente la mitad de su vida fuera de España. Pero el contacto nunca lo perdió, por más que estuviera en México o en Atlanta. Y estaba totalmente encandilado de Zaraha de los Atunes. Pero cuando Zahara era Zahara. Cuando el turismo todavía no había masificado este paraíso de la provincia gaditana.

Pero si hablamos de amor, indudablemente hay que nombrar a Andrea, Nicole, Lucía y Alejandro. Tenía devoción por sus cuatro hijos, en los cuales vivía volcado aunque llegaran contratiempos. Formaban una familia maravillosa que ahora necesita ayuda. Desde Sevilla, España, Atlanta o cualquier lugar de Estados Unidos.

*Enlace para ayudar en el crowdfunding pinchando aquí