Un sevillano muere atropellado en Estados Unidos y crean un crowdfunding para ayudar a sus cuatro hijos

Carlos Moreno, que iba en bicicleta en Atlanta, fue arrollado por un coche cuyo conductor dio positivo por alcohol

Carlos Moreno, posando con su bicicleta y el maillot de España, en una imagen de archivo
Carlos Moreno, posando con su bicicleta y el maillot de España, en una imagen de archivo ABC
Ramón Román

Ramón Román

La tragedia se ha cebado con una familia sevillana. En concreto, con una que vive en Estados Unidos. Carlos Moreno, de 51 años, llevaba más de 18 residiendo en Atlanta tras salir de Andalucía cuando sólo tenía 19. Primero partió hacia México, ... aunque a los cinco años regresó a casa. Pero fue por poco tiempo, ya que en 2005 emprendió un nuevo viaje, esta vez para vivir la aventura americana. Y allí se afincó hasta que hace un par de semanas fue atropellado cuando estaba montando en bicicleta. Murió tras el accidente debido a la gravedad de las lesiones.

