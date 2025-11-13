Suscríbete a
Un sevillano duerme en un hotel cápsula y muestra su experiencia: «No entres en pánico»

Futurotel Sevilla, situado la calle Virgen de la Consolación, ofrece a sus clientes una experiencia basada en el año 2100 con espejos inteligentes, grifos táctiles y zona gaming

La habitacióncápsula del hotel Futurotel Sevilla
Pablo Torres

Sevilla

Los más avanzados ya saben lo que es dormir en una habitación del siglo XXII. El Futurotel Sevilla, situado en la calle Virgen de la Consolación, a pocos minutos a pie de la Plaza de Cuba, ofrece a sus clientes una experiencia inmersiva ... ambientada en el futuro, como si se tratará de un lugar llevado al año 2100 dentro de la realidad actual. Tal es este lugar que el influencer sevillano Adrián Espinosa describe su estancia como «una experiencia de otro planeta».

