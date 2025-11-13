Un sevillano duerme en un hotel cápsula y muestra su experiencia: «No entres en pánico»

Los más avanzados ya saben lo que es dormir en una habitación del siglo XXII. El Futurotel Sevilla, situado en la calle Virgen de la Consolación, a pocos minutos a pie de la Plaza de Cuba, ofrece a sus clientes una experiencia inmersiva ... ambientada en el futuro, como si se tratará de un lugar llevado al año 2100 dentro de la realidad actual. Tal es este lugar que el influencer sevillano Adrián Espinosa describe su estancia como «una experiencia de otro planeta».

El hotel cuenta con habitaciones tipo cápsula, una inspiración futurista, que a pesar de su reducido tamaño ofrecen todo lo necesario para una estancia cómoda y tecnológica. Cada cápsula dispone de espejos inteligentes, grifos táctiles, televisores con videojuegos integrados, auriculares, y hasta una tapa de váter automática. Además, los huéspedes reciben una bolsa con toallas y snacks para disfrutar de una tarde de ocio en su cápsula futurista.

El Futurotel no queda únicamente en sus cabinas, sino que también destaca por sus modernas zonas comunes. Entre ellas, se encuentran una zona de videojuegos y gaming, máquinas expendedoras, un espacio compartido para cocinar y comer, y una bañera de hidromasaje la cual hay que reservar para disfrutar de ella.

Precios

En cuanto a los precios, el alojamiento varía según la temporada. Entre semana, una cápsula para dos personas cuesta unos 40 euros por noche, subiendo a 50 o 60 euros los viernes y hasta 80 euros los sábados. Sin embargo, en fechas señaladas como Semana Santa o la Feria de Abril, las tarifas se disparan: durante la Semana Santa (del 29 de marzo al 5 de abril), una estancia completa puede alcanzar los 1.036 euros, con noches de hasta 247 euros; mientras que en Feria (del 21 al 26 de abril) el precio total ronda los 817 euros, con noches desde 68 euros. Para sorpresa, las Navidades no cuentan con una tarifa especial como Feria o Semana Santa.

Opiniones

Las valoraciones de los usuarios son polos opuestos. Mientras algunos lo describen como una «joya de hotel», «super limpio» o «una experiencia inolvidable», otros lo tachan de «timo» o «lamentable». Tal es la diferencia que así lo reflejan las puntuaciones en distintas plataformas: 1,5 sobre 5 en TripAdvisor, 7,6 en Booking y 3,4 sobre 5 en Google.

A pesar de todas estas variopintas opiniones, el Futurotel Sevilla ofrece una propuesta innovadora y diferente en pleno corazón de Sevilla.