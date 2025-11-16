Un sevillano no da crédito a cómo venden churros en Madrid: «Yo que sé cuántos quiero»

En Sevilla pedir churros no tiene mucho misterio: se pide «un cuarto», «para dos» o «para tres», y todo el mundo entiende de qué va la cosa. Por eso llama bastante la atención lo que cuenta el influencer sevillano Ale Sánchez Tello ( ... @alesantello) sobre lo que le ha pasado en Madrid, donde descubrió que los churros se venden por unidades. Allí es completamente normal pedir «tres churros» o «siete churros» como quien pide tornillos, algo que a cualquier sevillano le puede sonar raro de entrada.

@alesantello No es a mal madrileños. Simplemente algo diferente que me resultó curioso ♬ sonido original - alesantello

Dos sistemas distintos para pedir

Ale comentaba que, en Sevilla, nadie se pone a contar churros uno por uno. Para eso está el churrero, que corta la cantidad que toca, la envuelve en su papel de estraza y a correr. Es una costumbre sencilla, de toda la vida, que todo el mundo entiende y complicaciones. Por eso soltó la frase que más ha circulado: «¿Cómo voy a saber yo cuántos churros quiero?». No lo dice en tono dramático, ni siquiera pretende ofender a los madrileños como él mismo explica, sino que lo cuenta con la naturalidad de quien se encuentra un sistema que no tiene nada que ver con el que ha conocido siempre.

En Sevilla, lo habitual es pedir por raciones. Y es una forma de pedir que funciona casi de manera intuitiva. Si vas con alguien, dices «churros para dos» y ya está, sin sacar la calculadora mental ni hacer estimaciones. Además, todo el mundo sabe que cuando te 'despachan' para dos, muchas veces terminan desayunando tres. Es parte del encanto del desayuno en Sevilla.

Diferencias también con el tipo de churros

Ale también señalaba la diferencia entre los churros de rueda, que en otros sitios se conocen como porras, y los de papa, que son los finos y crujientes. Pero independientemente del tipo, en Sevilla se sirven igual, en manojo. En Madrid, en cambio, la cosa va de contar (uno, dos, tres churros). Y ese diferencia al que sea del sur le sonará muy extraña.

Otro punto curioso que mencionó fue el llamado «churro de feria», que se reconoce por ir mitad mojado en chocolate y mitad con azúcar y que por lo visto es bastante característico en Madrid, pero que sin embargo en Sevilla solo se suele pedir en feria y, como dice Ale, «suele ser para bajar la 'papa'». Y es que para un sevillano, eso es algo propio del ambiente de feria, no del desayuno habitual.

Lo que deja a las claras esta historia es que algo tan simple como pedir churros puede cambiar tanto entre una ciudad y otra. En Sevilla, la ración es lo habitual. En Madrid, la unidad es la referencia.

Y es que para un sevillano que vive fuera de su tierra como Ale, son estas pequeñas diferencias, las que parecen insignificantes, las que más llaman la atención cuando se vive lejos de casa. Y en este caso, su anécdota sirve para recordar que, incluso en algo tan simple como unos churros, cada ciudad tiene sus costumbres y su forma particular de empezar el día.