Un sevillano no da crédito a cómo venden churros en Madrid: «Yo que sé cuántos quiero»

El influencer sevillano Ale Sánchez contó recientemente en un vídeo lo raro que se le hizo ver que en Madrid los churros se venden por unidades

El influencer sevillano Ale Sánchez Tello
El influencer sevillano Ale Sánchez Tello @alesantello
Antonio Távora

En Sevilla pedir churros no tiene mucho misterio: se pide «un cuarto», «para dos» o «para tres», y todo el mundo entiende de qué va la cosa. Por eso llama bastante la atención lo que cuenta el influencer sevillano Ale Sánchez Tello ( ... @alesantello) sobre lo que le ha pasado en Madrid, donde descubrió que los churros se venden por unidades. Allí es completamente normal pedir «tres churros» o «siete churros» como quien pide tornillos, algo que a cualquier sevillano le puede sonar raro de entrada.

