El sevillano Antonio Navarro, presidente de los Decanos de Económicas de España

El sevillano Antonio Navarro ha sido elegido nuevo presidente de la Conferencia Española de Decanas y Decanos de Economía y Empresa. Navarro, nacido en Arahal y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla ha sido elegido ... por unanimidad de todos los asistentes en la 45 edición de CONFEDE, celebrada el 20 y 21 de noviembre en la Universidad de Lleida, y a la que también ha asistido el Secretario General de Universidades del Gobierno de España.

Antonio Navarro, desempeñaba la presidencia en funciones de CONFEDE desde mayo de 2025, siendo su vicepresidente desde mayo de 2024. También es el vicepresidente de la región España en el Consejo Iberoamericano de Decanos y Decanas de Ciencias Económico Empresariales de Universidades, CONIDECE, cuya primera sesión plenaria se celebró en la Universidad de Sevilla en septiembre de 2023.

Antonio Navarro García, que ha formado parte recientemente de la candidatura del decano de Odontología, José Luis Gutiérrez al rectorado de la US, es doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla desde 2001 y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Sección Empresariales) también por la Universidad de Sevilla desde 1994.

Actualmente es Catedrático de Marketing en la Universidad de Sevilla, habiendo impartido seminarios y conferencias en múltiples universidades españolas y extranjeras. Es considerado uno de los principales investigadores sobre el desarrollo de procesos de internacionalización de las organizaciones, habiendo recibido por ello cinco premios de investigación internacionales.

Desde hace más de una década es el responsable de la red de Hispano-Lusa de Gestión Científica, siendo uno de los grandes impulsores de las relaciones entre Universidades españolas y portuguesas.