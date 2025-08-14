Suscríbete a
Sevilla se vuelca con la Virgen de los Reyes en la víspera de su salida

La novena a la patrona volvió a llenar de fieles la Catedral y el público acudió al concierto de la Banda Municipal, que anuncian la festividad de la Asunción

La Virgen de los Reyes preside este jueves el último día de la novena en su honor, un día antes de su salida
La Virgen de los Reyes preside este jueves el último día de la novena en su honor, un día antes de su salida
Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Solemnidad de la Asunción de la Virgen María en Sevilla es decir patrona. Y decir patrona también es aludir directamente a una devoción de siglos. Ocho que hablan de la verdad más verdadera de Sevilla. Lo ancestral es por escrito y por contado una meridiana ... cuestión de reencuentros, los que vive la ciudad hispalense con la Virgen de los Reyes, que igual que sabrá de salidas este 15 de agosto, este jueves 14 también los comprende de esperas. De vísperas de un tiempo que aquí siempre es perfecto. Sevilla revive un año más el rito de su patrona y para ello se ha vuelto a enterar, gallardete a gallardete, que a partir de las 7.30 de la mañana volverá a salir triunfante la que para muchos sevillanos es bandera y emblema de la ciudad. En total son 88 las banderolas dispuestas por el Consistorio en el perímetro de la Seo para 44 gallardetes de tonalidad azul pavo que exornarán el recorrido de la Virgen de los Reyes, lista para su salida.

