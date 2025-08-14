Sevilla se vuelca con la Virgen de los Reyes en la víspera de su salida

Solemnidad de la Asunción de la Virgen María en Sevilla es decir patrona. Y decir patrona también es aludir directamente a una devoción de siglos. Ocho que hablan de la verdad más verdadera de Sevilla. Lo ancestral es por escrito y por contado una meridiana ... cuestión de reencuentros, los que vive la ciudad hispalense con la Virgen de los Reyes, que igual que sabrá de salidas este 15 de agosto, este jueves 14 también los comprende de esperas. De vísperas de un tiempo que aquí siempre es perfecto. Sevilla revive un año más el rito de su patrona y para ello se ha vuelto a enterar, gallardete a gallardete, que a partir de las 7.30 de la mañana volverá a salir triunfante la que para muchos sevillanos es bandera y emblema de la ciudad. En total son 88 las banderolas dispuestas por el Consistorio en el perímetro de la Seo para 44 gallardetes de tonalidad azul pavo que exornarán el recorrido de la Virgen de los Reyes, lista para su salida.

Ni el calor puede con 800 años de devoción a la Virgen, que arrastra como es menester numerosas peregrinaciones desde muchos puntos de la provincia. Lo saben en cada esquina, cada rayo de sol se ha dado por enterado de que la Virgen de las Reyes vuelve a salir para quedarse para siempre en el alma de quienes la quieren. De ahí que el Ayuntamiento de Sevilla previese, a través de la delegación de Fiestas Mayores, el clásico concierto de vísperas a partir de las 21.30 de la noche en Plaza Nueva con la inexcusable participación de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, liderada por Francisco Javier Gutiérrez Juan, que con un amplio repertorio vuelve a ensalzar la devoción ante quien es patrona de Sevilla y de toda su Archidiócesis.

La agenda de la Iglesia en Sevilla marca la hora de seguir honrando a la Virgen de los Reyes, de ahí que la novena una jornada más haya vuelto a reunir a cientos y cientos de feligreses como cada día en el corazón de la Catedral de Sevilla, quedando para este mismo viernes 15 por la Asunción las primeras misas ante el paso de la patrona de Sevilla, absolutamente dispuesto y con la novedad del manto verde de salida que fue donado por la Reina Isabel II, y que fue restaurado en el taller de sucesores de Elena Caro. La tumbilla, en cambio, que ya vieron todos los amantes de la religiosidad popular en la Magna del pasado 8 de diciembre, está rematado magníficamente por Santa Bárbara merced al diseño de Javier Sánchez de los Reyes.

Este mismo jueves se ha producido la última misa de los cultos previos en honor a la Virgen, con el rezo previo del Santo Rosario, y con la participación del arzobispo de la ciudad, don José Ángel Saiz Meneses, ante unas naves catedralicias abarrotadas para ver de cerca a la patrona. Una jarra de azucenas del cuerpo de campanas de la Giralda es lo que aparece en una de las caras de los gallardetes, lo que convierte el exorno en un símbolo sin parangón. En un pregón de nardos. Como torre máxima de la Catedral y de la ciudad, se le hace un guiño a la Virgen de los Reyes haciéndole referencia a la Pureza de la Santísima Virgen y el Dogma de la Inmaculada Concepción. «Regina Regum». «Reina de Reyes» es lo que rezan en latín dichos gallardetes que cuelgan casi de los cielos de Sevilla, con la tipografía perteneciente a la que tiene la propia corona de la Virgen.

Peregrinos de la Virgen

La relación de hermandades y parroquias que organizan las peregrinaciones hacia la Catedral es siempre vasta, casi tanto como la leyenda de su propia creación. Los devotos que buscan a la patrona desde muchas horas antes a su salida al alba provienen de los siguientes pueblos: Benacazón, Bormujos, Umbrete, Gines, Camas, la parroquia de San Juan de Aznalfarache (Barrio Bajo), la Parroquia de San Juan Pablo II (Montequinto), Huévar, Villanueva del Ariscal, Sanlúcar la Mayor, Olivares, Espartinas y Albaida del Aljarafe, Aznalcázar, San José de la Rinconada, Valencina de la Concepción, Mairena del Alcor y Santiponce. Cazalla de la Sierra o Estepa, más alejados de la capital andaluza, tampoco quieren perderse la cita con la Virgen, que un año más volverá a estar por las calles de Sevilla.