La ciudad inevitable

Sevilla y su verde orilla

El boom del turismo y la ausencia de un modelo alternativo ha convertido a los inversores privados en los verdaderos planificadores urbanísticos. Y la presión ha llegado hasta la orilla del río

A ambos lados del puente de Los Remedios se alzan proyectos inmobiliarios que van desde edificios de efecto espejo -de como mínimo discutible sentido estético- al vulgar mamotreto

El discreto encanto del marasmo

Jardín de las Cigarreras
Ignacio Camacho

El urbanismo moderno padece de 'horror vacui' al menos desde la segunda mitad del siglo XX. Han pasado a la historia los siglos en que las ciudades, por razones de salubridad, procuraban despejar ciertos espacios. El impulso económico de la actividad constructiva, esencial en países ... o regiones sin peso industrial sólido, ha asentado la idea de que cualquier trozo de suelo libre es una oportunidad de negocio que debe ser aprovechada tarde o temprano, casi siempre temprano. Y así los planes de ¿ordenación? se van llenando de proyectos inmobiliarios que consumen territorio a un ritmo cada vez más desaprensivo y más rápido. Con la consiguiente presión sobre los precios -y los réditos inmediatos- de un bien escaso.

