Sevilla y su verde orilla

El urbanismo moderno padece de 'horror vacui' al menos desde la segunda mitad del siglo XX. Han pasado a la historia los siglos en que las ciudades, por razones de salubridad, procuraban despejar ciertos espacios. El impulso económico de la actividad constructiva, esencial en países ... o regiones sin peso industrial sólido, ha asentado la idea de que cualquier trozo de suelo libre es una oportunidad de negocio que debe ser aprovechada tarde o temprano, casi siempre temprano. Y así los planes de ¿ordenación? se van llenando de proyectos inmobiliarios que consumen territorio a un ritmo cada vez más desaprensivo y más rápido. Con la consiguiente presión sobre los precios -y los réditos inmediatos- de un bien escaso.

En Sevilla, donde el suelo urbanizable se ha reducido notablemente, por sobreexplotación, en los últimos treinta años, a esa presión del mercado de la construcción se une la del 'boom' turístico, cuya importancia en el PIB local es proporcional a la falta de un modelo económico alternativo al sector de los servicios. Los inversores se han ido convirtiendo así en los verdaderos planificadores urbanísticos, con enorme permeabilidad de sus intereses en los medios políticos y administrativos. Los ejemplos de la facilidad con que ciertos proyectos se abren camino, a menudo con resultados desastrosos como los de la Palmera, son bien conocidos. Por lo general, este fenómeno sucede en los barrios de mayor demanda y se vuelve crítico en el casco histórico por su delicado valor monumental y paisajístico. Pero en la época más reciente la voracidad especulativa ha alcanzado también a un bien público tan sensible como la orilla del río.

En cuestión de meses, la margen fluvial derecha, fuera del perímetro protegido, se ha visto invadida por una veloz explotación constructiva en fulminante crecimiento. A ambos lados del puente de Los Remedios han surgido iniciativas inmobiliarias que van desde edificios de efecto espejo -de como mínimo discutible sentido estético- al simple mamotreto mal justificado con la firma de respetables estudios de arquitectos. El desarrollo de ambos proyectos permite ya hacerse una idea de su impacto sobre un paisaje de enorme importancia en la configuración visual del conjunto, a escasos metros de elementos tan significativos para la identidad sevillana como el Parque de María Luisa o el Palacio de San Telmo. La inminente construcción de una pasarela entre los dos principales puentes del tramo urbano, sin más necesitad ni objeto que los de facilitar el acceso a los clientes de un futuro establecimiento hotelero, constituye un paradigma de la laxitud de las autoridades patrimoniales y del Ayuntamiento.

En el caso del llamado Jardín de las Cigarreras -¿dónde está el jardín?- al menos no existía una previa vegetación de ribera. En el de la abandonada fábrica de Tabacalera, sin embargo, hay una masa forestal silvestre y un pequeño parque que oxigena la disparatada apretura de Los Remedios. Un conjunto verde sobre el que los vecinos mantienen, pese al compromiso de la promotora, serias dudas relacionadas con su continuidad y su respeto en el nuevo diseño. Las prometidas zonas ajardinadas no son el arbolado fluvial actual, que arranca de la misma lámina de agua. Y la manera subrepticia en que las recreaciones publicitarias han ocultado el levantamiento de un contundente y vulgar 'ladrillo' de ocho plantas en medio de las antiguas edificaciones industriales merece que las instituciones extremen su vigilancia.

Ya han ido demasiado lejos en la ligereza con que han dado vía libre a la sobrexplotación privada.

Entre los dos proyectos, uno de ellos con severos problemas de viabilidad que lo mantienen semiparalizado, la estampa de la 'verde orilla' machadiana va a experimentar a corto plazo una notable alteración sobre cuyo alcance ha faltado una reflexión adecuada. El viejo cauce del Guadalquivir ejerce en la imagen de Sevilla un papel de enorme importancia, al abrir su horizonte, refrescar su atmósfera y proporcionarle la que constituye su casi única perspectiva de amplitud panorámica. La ausencia de una mentalidad planificadora con mirada larga da alas al abuso de la rentabilidad privada. Y el carácter irreversible de estas actuaciones sobre la piel urbana contribuyen al pesimismo respecto a la posibilidad de un desarrollo sostenible integrado en un concepto de armonía comunitaria. La pobre Diana del muelle de Nueva York apunta ahora su grácil flecha hacia las ventanas del enésimo hotel de una ciudad saturada.