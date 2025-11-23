Suscríbete a
ABC Premium

Sevilla tira de policías de Santiponce para el Betis - Girona ante la falta de sus propios efectivos

Fuentes sindicales animan al alcalde a suspender eventos para los que «no está garantizada» la presencia policial de la capital

El partido entre el Betis y el Girona de este domingo se queda sin Policía Local

Un patrullero de Santiponce, en los aledaños del estadio de la Cartuja a pocos minutos de arrancar el Betis - Girona
Un patrullero de Santiponce, en los aledaños del estadio de la Cartuja a pocos minutos de arrancar el Betis - Girona ABC / Manuel Gómez
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A razón del pulso que siguen manteniendo tanto el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, como los sindicatos policiales, el primer turno de la Policía Local de Sevilla no ha enviado ningún efectivo de cara a cubrir el partido que se va a disputar ... en el estadio en la Cartuja a las 16.15 de la tarde entre el Betis y el Girona. Lo único que se encuentra de momento a falta de dos horas para el envite es un patrullero de la Policía Local de Santiponce, que según reflejan a este periódico, suele formar parte del dispositivo de forma habitual, aunque hoy es aún más llamativo. Es lo que queda patente a tenor de un breve paseo por los puntos más elementales en los que normalmente el dispositivo de seguridad suele desplegarse para poder ir regulando tanto el tráfico como ir asistiendo a las personas que necesiten ser atendidas ante cualquier posible emergencia a ese lado de la isla de la Cartuja.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app