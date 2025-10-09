Sevilla supera a Málaga en el nivel de renta media y llega a los 32.150 euros

La Agencia Tributaria ha publicado el pasado miércoles una nueva edición de la estadística a nivel nacional de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los mayores municipios por código postal, y en los apartados de renta bruta media ... y el de la renta disponible media se puede observar cómo Sevilla se sitúa por encima de casi todas las ciudades andaluzas, tales como Málaga, Córdoba y Cádiz, por exponer algunos ejemplos, y por debajo de apenas dos lugares —Granada y Marbella—, en los datos correspondientes al año 2023. Y a nivel nacional, supera a Gijón, Burgos, León y Valladolid, entre otras.

Así las cosas, el organismo público encargado de la gestión del sistema tributario divide entre nueve conceptos esta estadística en la que está incluido el número de declaraciones de la renta realizadas, la renta bruta media, la renta disponible media, las rentas del trabajo, las rentas exentas, la renta bruta, las cotizaciones sociales a la Seguridad Social, la cuota resultante de autoliquidación y, por último, la renta disponible, que en el caso de Sevilla asciende a 9.664.387.802 euros tras 375.593 declaraciones en su caso. Cabe recordar que la renta bruta media es el total de ingresos que recibe un individuo, hogar o empresa antes de cualquier deducción o impuesto.

Es en la renta bruta media donde se observa cómo Sevilla mantiene, con 32.150 euros, una ventaja notoria respecto a la capital malagueña, que en base a las cifras de hace dos ejercicios, cuenta con una renta bruta media de 30.030 euros, así que dicha renta hispalense aventaja en 2.120 euros en este término a una de sus principales competidoras, que cuenta con el peso de la Costa del Sol sobre sus hombros y que supone una de sus principales competidoras a nivel socioeconómico dentro del marco de la región, dado su marcado carácter turístico. Cádiz, con un renta bruta media de 31.357 euros y Córdoba, con 29.749 euros en su caso, están igualmente por debajo de la capital andaluza.

En esa misma tesitura se encuentran otros puntos de Andalucía que también están por debajo de Sevilla en lo que a renta bruta media de 2023 se refiere. Son los ejemplos de Almería (28.175 euros), Huelva (27.366 euros), Jaén (28.947 euros), Roquetas de Mar (24.592 euros), Algeciras (29.985 euros), Dos Hermanas (29.173 euros) y Jerez de la Frontera (26.725 euros). Con lo cual Sevilla se sigue erigiendo como la segunda ciudad, de entre todas las capitales de provincia, con mayor renta bruta media. Algo que luego también se traslada a la renta disponible media tras 375.593 declaraciones de entre las cuales 25.731 euros corresponde a dicha renta disponible media.

No es, sin embargo, la ciudad de dicha región con la mayor cifra en renta bruta media, puesto que hay dos ciudades andaluzas que superan a Sevilla tal y como subraya la Agencia Tributaria en esta actualización de la estadística de los declarantes en toda España. Hablamos en primer lugar de Marbella, que aumenta levemente el dato arrojado por Sevilla, con una renta bruta media de 32.306 euros; apenas 156 euros menos que la capital sevillana. Y en segundo, de Granada, que es con una clara ventaja la ciudad andaluza que mayor renta bruta media posee de 2023, con 32.694 euros tras este último avance. A nivel nacional, Sevilla supera a Gijón (31.516 euros), Castellón (30.269 euros), Salamanca (29.743 euros), Valladolid (31.571 euros), pero pierde ante Zaragoza (32.289 euros), Madrid (43.646 euros), Barcelona (43.055 euros), La Coruña (35.727 euros) y Valencia (34.355 euros).

Es importante reseñar que la Agencia Tributaria argumenta que la selección de los municipios se hace según uno de los tres siguientes criterios: tamaño de la población (más de 200.000 habitantes según el Censo de Población), tamaño fiscal (más de 100.000 declaraciones de IRPF en el ejercicio fiscal) y renta bruta total (tener una renta bruta agregada superior a los 2.200 millones de euros). En la mayoría de los casos facilitados en la última edición de la estadística los tres criterios se cumplen simultáneamente, pero hay unos pocos casos en los que es válido sólo alguno de ellos.

Dos Hermanas rebasa en renta disponible media a Almería, Huelva y Jaén

En lo que concierne a la renta disponible media, la pauta andaluza la sigue marcando Sevilla (25.731 euros), y de manera proporcional, tal y como sucediera con la renta bruta media, sólo Marbella (25.912 euros) y Granada (26.223 euros) son capaces de mejorar los números hispalenses, que vuelven a ser mejores que los que arroja el resto de las capitales de provincia en Andalucía excepto la citada capital nazarí, que rebasa a Sevilla en 492 euros de renta disponible media.

Así, ciudades como Almería, (22.869 euros), Cádiz (25.478 euros), Huelva (22.392 euros), Jaén (23.588), Córdoba (24.044 euros) y Málaga (24.404) tratan de alcanzar a Sevilla en este apartado de renta disponible media que vuelve a facilitar la Agencia Tributaria. Y más lejos quedan otros grandes nombres del panorama andaluz como Roquetas de Mar (20.314 euros), Algeciras (24.269 euros), Jerez de la Frontera (22.091 euros), Dos Hermanas (23.676 euros). El municipio nazareno, por cierto, destaca por encima de capitales de provincia como Almería, Huelva y Jaén.