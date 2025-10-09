Suscríbete a
Sevilla supera a Málaga en el nivel de renta media y llega a los 32.150 euros

La Agencia Tributaria publica datos de 2023, donde la capital está por detrás de Granada y Marbella en Andalucía

A nivel nacional, está por debajo de otras grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza

La torre de la Giralda, en septiembre
La torre de la Giralda, en septiembre
Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

La Agencia Tributaria ha publicado el pasado miércoles una nueva edición de la estadística a nivel nacional de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los mayores municipios por código postal, y en los apartados de renta bruta media ... y el de la renta disponible media se puede observar cómo Sevilla se sitúa por encima de casi todas las ciudades andaluzas, tales como Málaga, Córdoba y Cádiz, por exponer algunos ejemplos, y por debajo de apenas dos lugares —Granada y Marbella—, en los datos correspondientes al año 2023. Y a nivel nacional, supera a Gijón, Burgos, León y Valladolid, entre otras.

