Sevilla Este sumará un nuevo hotel de cuatro estrellas con 200 habitaciones y apartamentos turísticos

La zona de Sevilla Este continúa consolidándose como uno de los polos de desarrollo económico más activos de la capital. La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la licencia de obras de nueva planta para la construcción de un nuevo hotel ... impulsado por la cadena AZZ Hoteles, perteneciente al grupo sevillano VISASUR.

El futuro establecimiento, que llevará el nombre de AZZ Sevilla Este, contará con 200 habitaciones, 55 apartamentos turísticos y cinco salas de reunión, además de grandes salones para eventos y convenciones, amplias zonas verdes y una piscina exterior.

Ubicado en una parcela estratégica junto a la A-92, el complejo se encuentra a escasos minutos de los principales polígonos industriales de Andalucía, así como del aeropuerto de San Pablo, el Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES) y el centro de Sevilla. Esta ubicación permitirá a AZZ Hoteles reforzar su presencia en el turismo de negocios y de eventos, uno de los segmentos con mayor crecimiento en la ciudad.

Fundada en Sevilla en 1979, VISASUR es una empresa familiar con más de cuatro décadas de trayectoria y presencia en distintos sectores como la tecnología, la inmobiliaria, la hotelería y la agricultura. A través de su marca AZZ Hoteles, el grupo gestiona y optimiza establecimientos en diferentes ciudades españolas, aplicando estrategias innovadoras para maximizar rentabilidad y ofrecer una experiencia hotelera de calidad.

Con el nuevo AZZ Sevilla Este, la cadena refuerza su compromiso con la ciudad donde nació y se consolida como uno de los referentes del sector hotelero andaluz. El proyecto supondrá, además, un nuevo impulso para la economía local, con la creación de empleo directo e indirecto y el fortalecimiento de la oferta turística en una zona llamada a convertirse en uno de los grandes ejes de desarrollo urbano de Sevilla.