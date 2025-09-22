Sevilla registra 20 fallecidos en las carreteras en los ocho primeros meses del año, doce menos que en el mismo periodo del año pasado Del total de personas fallecidas, ocho de ellas eran motoristas, un aumento del más del 60 por ciento respecto a 2024, mientras que los fallecimientos de peatones se han reducido a cero

Sevilla ha registrado un descenso del 37,5% en los fallecidos por siniestralidad interurbana en el periodo comprendido entre enero y agosto de 2025 frente al mismo periodo de 2024. Esta es la mejor cifra de Andalucía, donde este tipo de siniestralidad se ha visto reducida un 5,1 % en el conjunto de las siete provincias, con los peores resultados interanuales en Cádiz (+63,6%) y el mayor porcentaje de fallecidos en Córdoba (18,3% de los decesos), según datos proporcionados por la Dirección General de Tráfico (DGT) de Andalucía.

Sevilla acumula el 13,6% de los fallecidos en Andalucía en accidentes interurbanos durante los ocho primeros meses del año, desde cuándo se han contabilizado 18 siniestros mortales, con 20 fallecidos. «Esta lamentable siniestralidad se ha producido durante el máximo histórico de desplazamientos de largo recorrido tanto en Sevilla como en el conjunto de Andalucía», ha explicado el subdelegado del Gobierno en la provincia, Francisco Toscano, en relación a las cifras de decesos, que se han producido en un periodo en el solo en la provincia de Sevilla se registraron 18.254.687 desplazamientos de largo recorrido.

«A pesar de todo, los datos demuestran que el número de siniestros mortales se ha reducido un 28%». En total, han sido 20 las personas que han perdido la vida en las carreteras interurbanas entre enero en 18 accidentes mortales, frente a los 25 sucesos y 32 fallecidos en el mismo período del pasado año.

El 55% de los fallecimientos se produjeron en vías de alta capacidad (autopistas y autovías), mientras que el 45% restante tuvo lugar en carreteras convencionales. En cuanto a los factores concurrentes en los siniestros mortales contabilizados este año, el 30,7% sucedieron a causa de infringir la normativa, como el caso de adelantamientos indebidos, maniobras incorrectas o por no respetar la distancia de seguridad, entre otros. Por su parte, el 27,7% sucedieron por distracciones. La velocidad se sitúa en el tercer lugar (10,7%) en cuanto al motivo de los accidentes mortales, seguida de los factores externos, como estado del vehículo o la irrupción de un animal o peatón en calzada (13,2%). El alcohol estaba presente en el 5,3% de los fallecidos.

Del total de personas fallecidas, ocho de ellas eran motoristas, un aumento del más del 60% respecto a 2024. En contraposición, se han reducido a cero los fallecimientos de peatones, frente a los siete que se produjeron en el mismo período de 2024. El resto de los fallecidos fueron ocho ocupantes de turismos (de los que dos no llevaban cinturón), furgonetas (1), camiones de más de 3.500 kg (1) y camiones de hasta 3.500 kg (1). Además, la provincia continúa sin el fallecimiento de menores de 14 años desde el año 2023 en sus carreteras.

Prevención y educación vial

Sevilla ha sido sede de varias actividades en educación vial que la DGT ha llevado a cabo durante el primer semestre del año. Entre estas destaca la formación de la Policía Local en los cursos de ingreso y de capacitación realizados en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía; las sesiones formativas a trabajadores del Centro de Inserción Social para formar a penados con delitos contra la seguridad vial; las jornadas de educación vial para CFGM técnico en emergencias sanitarias y la V Jornada de Educación Vial para las policías locales de la provincia de Sevilla.

Entre las medidas para la mejora de la seguridad en las carreteras de Sevilla, la DGT ha incluido en los últimos meses dos nuevos puntos de control de seguridad en la provincia como parte del plan de 122 dispositivos que se ha implementado en todo el país. Otra de las novedades ha consistido en la puesta en marcha de un avisador ciclista en la A-8006 de Sevilla. Ambas iniciativas se suman a la labor de monitorización continua de incidencias que se lleva a cabo desde los Centros de Gestión del Tráfico con sede en Málaga y Sevilla.

Además, se extenderá al resto de provincias de Andalucía el proyecto piloto implementado en Sevilla y Huelva, gracias al que se ha facilitado el intercambio de información entre los Institutos de Medicina Legal y las Jefaturas de Tráfico.