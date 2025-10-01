Sevilla recupera las Atarazanas y acoge el Consejo de Gobierno andaluz tras años de obras

Después de algo más de tres años de obras, las Reales Atarazanas abrirán este miércoles sus puertas y será acogiendo el semanal Consejo de Gobierno andaluz.

Este antiguo astillero medieval, considerado el más grande del país, lleva más de dos décadas abandonado y en la actualidad volverá a convertirse en un espacio cultural de la ciudad.

«Tras décadas de abandono, (han pasado tres presidentes de la Junta y cinco consejeros de Cultura), se recupera esta joya patrimonial, que permaneció en el olvido hasta la llegada del Gobierno del PP-A», confirmaba la semana pasada, Carolina España, portavoz del Ejecutivo andaluz.

Más de tres años de trabajo

El Bien de Interés Cultural cuenta con más de 7.000 metros cuadrados de superficie y está formado por varias naves conectadas mediante arcos de ladrillo. En la intervención, las piezas más estropeadas han sido cambiadas por nuevas, siendo posteriormente integradas en la estética original.

Las obras, que se iniciaron en febrero de 2022, han contado con una inversión de 18 millones de euros y un plazo de ejecución de 31 meses.

El resultado combina la esencia histórica con nuevos espacios, como una sala de exposiciones concebida con un diseño contemporáneo.

Los trabajos de mejora empezaron en febrero de 2022, después de que a finales de diciembre de 2017, la Junta, titular del monumento, Fundación La Caixa, adjudicataria de la gestión del enclave para su recuperación y adaptación como espacio cultural, y la empresa encargada de la obra Adepa, firmaran un acuerdo destinado a resolver la entonces enquistada situación del proyecto.

Aunque el diseño inicial, obra del arquitecto hispalense Guillermo Vázquez Consuegra, había sido aprobado por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico; un juzgado suspendió provisionalmente la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento tras impugnarla Adepa por lo Contencioso Administrativo.

Adepa se opuso a aquel proyecto original, ya que no recuperaba la cota original del monumento. El colectivo conservacionista había criticado que se hubiera reducido la profundidad de la excavación de los 4,5 metros iniciales a 2,4 metros. La Junta confirmó que al ser dectectada la existecia de agua a los 2,4 metros, no tenía sentido continuar excavando.

En octubre de 2021, pocos meses antes del comienzo de las obras, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico daba su visto bueno a la reforma del proyecto original, tras haber solicitado antes la introducción de diferentes aspectos en el nuevo documento técnico fruto del acuerdo de diciembre de 2017.

Arturo Bernal, entonces consejero de Turismo, Cultura y Deporte, anunciaba a principios de julio del pasado año que el proyecto inicial de las Atarazanas, que fue el que se acordó por parte del anterior Gobierno de la Junta, estaba a punto de terminar. El consejero defendía que desde el Gobierno andaluz se había buscado la manera de desarrollar el 100% del proyecto original.