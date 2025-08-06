Sevilla quintuplica las muertes por calor en plena alerta naranja

La ola de calor que acecha a Sevilla sigue provocando preocupación en las autoridades, que intentan evitar que el número de muertes se incremente por las altas temperaturas que se registran en la provincia estos días, y que tiene visos de prolongarse hasta final de la próxima semana. Desde que arrancasen los episodios de calor en la provincia, Sevilla ha registrado un total de 69 muertes atribuibles a altas temperaturas, tal y como indica el sistema de monitorización de la mortalidad diaria (MoMo), elaborado por el Instituto de Salud Carlos III.

Según los registros de este organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, en Sevilla han muerto 26 personas en junio, 42 en julio y 1 en lo que va de agosto. Unos números que corren el peligro de empeorar con la ola de calor que arrecia sobre la provincia con temperaturas que pueden alcanzar lo 44 grados en algunos puntos. Cabe destacar que, en el mismo período del pasado año el número de muertos atribuibles al calor en Sevilla era 12, por lo que los registros se han quintuplicado.

Ante esta tesitura, el Ayuntamiento de Sevilla activa medidas como las 20 plazas adicionales destinadas a combatir el calor para las personas en situación de sinhogarismo, uno de los colectivos más vulnerables por permanecer mucho tiempo en la calle. Estas plazas se suman a las 94 que el Consistorio pone en marcha cada año durante los meses de verano. Además, el Centro de Acogida Municipal adelanta la apertura a las 08.00 horas, y retrasa el cierre a las 20.00 horas.

«Además, la Unidad Municipal de Emergencias Sociales y Exclusión Social (Umies) intensifica sus rutas en todos los turnos y barrios, entregando agua, recomendaciones para afrontar el calor e información sobre los recursos disponibles, además de valorar cada caso para una posible derivación a los centros», explicó el delegado Barrios y Colectivos de Atención Preferente, José Luis García.

Colectivos vulnerables

A la hora de encontrar el foco de población más vulnerable, los datos son claros: los mayores de 65 años son las víctimas habituales de los excesos de temperatura en Sevilla. De los 69 muertos registrados hasta ahora, 67 se encontraban en esa franja de edad, mientras que sólo dos están dentro del baremo entre 44 y 65 años. Las olas de calor afectan de manera desproporcionada a grupos vulnerables, entre los que se incluyen ancianos, niños, personas con enfermedades crónicas y aquellas que trabajan o viven en condiciones desfavorables. Estos grupos tienen una mayor dificultad para regular su temperatura corporal y, por ende, son más susceptibles de sufrir deshidratación, agotamiento por calor o golpes de calor.