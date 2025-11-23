Suscríbete a
Sevilla es la provincia con más caballos de pura raza española del mundo

El presidente de la Ancce destaca el valor de este tipo de equino, que es «Marca España» y reivindica la necesidad de formación en el mundo ecuestre

Juanma Moreno visita Sicab junto al comisario europeo de Agricultura

Las mujeres de mediana edad son las principales interesadas en los caballos de pura raza española en el extranjero

Varios caballos participantes en el Sicab 2025 Víctor rodríguez
Cristina Rubio

La provincia de Sevilla cuenta con 24.000 caballos pura raza española, esto la convierte en en la provincia con más equinos de este tipo del país y del mundo. Le siguen Málaga y Córdoba, donde rondan los 12.000 caballos y agrupa más ... que el siguiente país con más ejemplares después de España, Estados Unidos, donde hay 19.000. Los más de 300.000 caballos PRE se reparten en 72 países, llegando incluso hasta el Vaticano donde es «la única raza que entra», explica el presidente de la Ancce, José Juan Morales, a este periódico. Algo de lo que, en palabras de la cabeza de la Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española hay que estar «orgullosos» ya que es «pura Marca España».

