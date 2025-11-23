Sevilla es la provincia con más caballos de pura raza española del mundo

La provincia de Sevilla cuenta con 24.000 caballos pura raza española, esto la convierte en en la provincia con más equinos de este tipo del país y del mundo. Le siguen Málaga y Córdoba, donde rondan los 12.000 caballos y agrupa más ... que el siguiente país con más ejemplares después de España, Estados Unidos, donde hay 19.000. Los más de 300.000 caballos PRE se reparten en 72 países, llegando incluso hasta el Vaticano donde es «la única raza que entra», explica el presidente de la Ancce, José Juan Morales, a este periódico. Algo de lo que, en palabras de la cabeza de la Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española hay que estar «orgullosos» ya que es «pura Marca España».

No obstante, para ello se necesita formación. «Hay mucha demanda y muy poca oferta», señala. En todo el país la hípica genera 164.000 puntos de trabajo lo que supone una fijación de la población en el mundo rural que «necesita estar especializada».

Esta forma en la que el caballo español ha conseguido traspasar fronteras es, a juicio del presidente de la asociación responsable de Sicab, «el mayor cambio que se ha producido en los últimos ocho años», en los que él ha sido presidente. Este año el 17% de las ganaderías presentes son extranjeras.

La trigésimo quinta edición que se clausura este domingo será su última en el mandato, ya que como ha declarado a ABC «hay que dejar paso a las generaciones jóvenes»; es más, al asumir él la presidencia fue quien determinó el máximo de ocho años.

Sicab 2025, del que ABC es patrocinador exclusivo, ya superó el pasado vienes la afluencia de público de sus ediciones anteriores. También es un éxito en participantes; de hecho, tienen overbooking de caballos y palcos. «Cuando empecé en el cargo, sólo de doma clásica había 200 caballos, ahora son 600», relata el presidente de la Ancce, quien señala la limitación de espacio como el principal 'reto' de la que es la mayor cita a nivel mundial dedicada al caballo de pura raza española. Se citan todas las disciplinas deportivas y según señala el presidente, «todas quieren estar en la copa Ancce». De hecho, el Sicab es el tercer gran evento de Sevilla.

«Más que espectáculo»

Un año que a pesar de ser especial para José Juan Morales, no le han faltado sus inconvenientes como la plaga de dermatosis bovina y la inundación del Palacio de Congresos, una casuística que ha hecho necesario precisar de generadores para abrir sus puertas. «No hubiera sido posible sin la ayuda del Ayuntamiento, la consejería de Agricultura, el propio Ministerio y FIBES», reconoce. A pesar de todo, el evento ha podido celebrarse según lo previsto y sin inconveniente alguno.

El pasado sábado recibió en el Palacio de Congresos al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y al Comisario Europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen. Un hecho que define como una noticia magnífica. «Por la mañana han visitado el laboratorio de la Ancce (es la única raza que tiene laboratorio propio) donde han conocido todos los estudios de genómica que realizamos«, destaca Morales, quien apunta que es importante que las autoridades vean que la Ancce y Sicab no es sólo espectáculo«. En estos laboratorios donde se realizan ambiciosos avances en lo que la genética del caballo y, del mundo animal en general respecta, trabajan 28 personas entre los que hay 6 doctores, biólogos, bioinformáticos...