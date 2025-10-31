¿Está Sevilla preparada para el aviso naranja por lluvias?

Las inundaciones que se produjeron el pasado miércoles en casi todos los barrios de la ciudad a causa del temporal de lluvia y viento dejaron una pregunta en el aire entre los sevillanos: ¿está la ciudad preparada para hacer frente a un aviso naranja ... de la Aemet?. El alcalde José Luis Sanz dijo ayer estar «satisfecho» por el trabajo de los servicios municipales, pero avisó que las infraestructuras hidráulicas de la ciudad completaron su capacidad casi de inmediato por los 115 litros por metro cuadrado que, según los datos de Emasesa, cayeron sobre la capital hispalense en apenas 15 horas.

Para hacer frente a este flujo de precipitaciones, la ciudad cuenta con dos tanques de tormentas en la Alameda de Hércules y en la avenida de Kansas City, este último de más reciente construcción y con unas dimensiones que se extienden por varios kilómetros. Además, Sevilla cuenta con una red de colectores que también son fundamentales para afrontar estos volúmenes de agua de lluvia. Pero la realidad es que todos resultaron ser insuficientes para hacer frente al temporal por el que la Agencia Estatal de Meteorología decidió activar el aviso naranja. Sanz, por su parte, consideró que se dieron unas circunstancias para que este aviso fuera rojo, algo que sí se decretó en la provincia de Huelva de donde provenía esta borrasca.

De cara al futuro, el alcalde ha dado orden a la Gerencia de Urbanismo y a Emasesa para que agilicen las búsqueda de ubicaciones para construir más tanques de tormentas en Sevilla. Estos se sumarán a los otros tres que ya están previstos. Por un lado, se habilitará una de estas infraestructuras en el Polígono Industrial Carretera Amarilla, cuyo proyecto ya está redactado y contará con una inversión de 75 millones de euros. Un sistema que evitaría, por ejemplo, que se produjeran inundaciones en Montes Sierra o en una parte de Sevilla Este. El otro se situará en Blas Infante, contando con un presupuesto de 25 millones de euros. Finalmente, la tercera infraestructura sería un nuevo colector en el Tamarguillo, con una inversión de casi 100 millones de euros. Su construcción, dijo ayer el alcalde, «solucionaría las inundaciones en el Cerro del Águila y el Tiro de Línea», dos de los barrios que se vieron más afectados por el temporal.

El Ayuntamiento moviliza 150.000 euros para los afectados El alcalde José Luis Sanz anunció ayer que el Ayuntamiento va a habilitar una partida de urgencia de más de 150.000 euros para ayudar a las personas que se han visto afectadas por las inundaciones. Serán subvenciones que irán dirigidas de forma exclusiva a las familias sin recursos, de modo que puedan hacer frente a los gastos originados por «daños materiales en sus hogares, pérdidas de mobiliario, enseres o electrodomésticos». Además, el Consistorio ha habilitado varios canales informativos para que los sevillanos que se hayan visto afectados por el temporal puedan comunicar sus incidencias. Por un lado, el servicio del 010 ha puesto en marcha un canal directo con dos líneas de teléfono gratuitas. Son el 955 010 010 y el 900 822 010. Junto a ello, Emasesa también ha reforzado el canal de reclamaciones abiertas a través del buzón de su página web. Por otro lado, y para aquellas personas que prefieran realizar los trámites de manera presencial, el alcalde ha informado de que «pueden dirigirse a las sedes de los once distritos para solicitar información o canalizar estas ayudas«. Finalmente, el gobierno local también ha iniciado contactos con el Colegio de Administradores de Fincas para »solucionar las incidencias que se hayan dado en las comunidades de vecinos».

Una de las principales críticas que ha recibido el Ayuntamiento de Sevilla estos días se basa en si el alcantarillado de la ciudad estaba preparado para hacer frente a este volumen de lluvia. Entre otras cosas, porque desde los grupos de la oposición se ha señalado este problema como una de las causas que han motivado las inundaciones. Sanz lo negó ayer y aseguró que era «mentira» que no estuvieran limpios. Lo hizo dando datos. Así, explicó que de los 60.000 imbornales que tiene Emasesa, «hasta la fecha se habían limpiado más de 40.000 en lo que va de año». De ellos, se ha actuado en 10.000 en los tres últimos meses y, esta semana, «ante las previsiones meteorológicas adversas», se había actuado en 700 de estos imbornales. Con todo, ha asegurado que «estaban en perfecto estado de conservación, sino a las 16 horas la ciudad no habría recuperado la normalidad».