¿Está Sevilla preparada para el aviso naranja por lluvias?

El gobierno de José Luis Sanz acelerará la construcción de nuevos tanques de tormenta para prevenir posibles inundaciones en la ciudad

El Gobierno no alertó al Ayuntamiento de la tromba de agua que colapsó Sevilla

Vista del paso inferior de la calle Alfonso Lasso De la Vega de Sevilla, completamente inundado
Vista del paso inferior de la calle Alfonso Lasso De la Vega de Sevilla, completamente inundado EFE
Mario Daza

Las inundaciones que se produjeron el pasado miércoles en casi todos los barrios de la ciudad a causa del temporal de lluvia y viento dejaron una pregunta en el aire entre los sevillanos: ¿está la ciudad preparada para hacer frente a un aviso naranja ... de la Aemet?. El alcalde José Luis Sanz dijo ayer estar «satisfecho» por el trabajo de los servicios municipales, pero avisó que las infraestructuras hidráulicas de la ciudad completaron su capacidad casi de inmediato por los 115 litros por metro cuadrado que, según los datos de Emasesa, cayeron sobre la capital hispalense en apenas 15 horas.

