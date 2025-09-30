Sevilla se prepara para gestionar la Semana Santa y la Feria con inteligencia artificial. El Ayuntamiento consulta a empresas a través de un documento en el perfil del contratante de cara a la preparación del expediente de contratación del sistema de apoyo a la toma de decisiones por la policía local durante los grandes eventos.

Se apunta en este documento que «actualmente, la Policía Local no dispone de una plataforma integral y centralizada que permita controlar de manera precisa la afluencia y densidad de público, anticipar riesgos a través de herramientas de analítica avanzada e inteligencia artificial y unificar la información en un cuadro de mando único que facilite la coordinación interinstitucional».

Por ello, el Consistorio hispalense explica que «esta carencia obliga a desarrollar una gestión más reactiva que preventiva, lo que dificulta anticipar incidentes y limita la capacidad de respuesta rápida en situaciones críticas».

El objetivo de esta consulta es, según el Ayuntamiento de Sevilla, «conocer la situación actual del mercado en cuanto a soluciones de gestión integral específicas para órganos policiales, y en particular, para órganos policiales locales con un número elevado de efectivos». También, se añade que «se desea conocer las posibles soluciones ya existentes en el mercado listas para contratar para no necesitar de un desarrollo previo, sino simplemente una mera parametrización)».

Funcionalidades

Además, se quiere conocer si las funcionalidades incluidas en estas soluciones son suficientes para cubrir las esbozadas en los anexos, así como algunas cuestiones relativas al modelo de prestación de servicios o arquitecturas tecnológicas. Todo ello para preparar una licitación pública que esté alineada al máximo con la realidad del mercado. El plazo para la presentación de las propuestas será de 30 días naturales desde el día siguiente a la publicación de la consulta.

Tal y como señala el Ayuntamiento, el sistema deberá permitir el despliegue temporal de una red de videovigilancia, con capacidad de instalación y desinstalación ágil, orientada a la cobertura de los puntos de mayor concentración ciudadana donde se prevé la instalación de 40 emplazamientos dotados de cámaras móviles distribuidas en ubicaciones críticas, determinadas conjuntamente por la Jefatura de la Policía Local y la Jefatura de la Policía Nacional, atendiendo a criterios de seguridad y operatividad. Estos emplazamientos contarán, al menos, tanto con una cámara destinada a la función de videovigilancia en espacios públicos, como con cámaras fijas.

Con respecto a las capacidades técnicas calibradas para realizar analítica, debe haber una transmisión de vídeo en alta resolución y en tiempo real, posibilidad de almacenamiento local y centralizado en el Centro de Control de la Policía Loca y acceso simultáneo a las imágenes por parte de diferentes operadores autorizados. Además, se pretende un refuerzo de la seguridad ciudadana en eventos masivos, la prevención y la detección temprana de delitos, el seguimiento en vivo de posibles incidentes o emergencias mientras que el sistema deberá incorporar mecanismos de medición y análisis de flujos peatonales, permitiendo una gestión proactiva de la movilidad en espacios públicos congestionados.

Sensores de conteo o medición en tiempo real de personas

Las tecnologías posibles serían sensores de conteo, analítica avanzada de vídeo u otras soluciones equivalentes que garanticen la precisión en la medición en tiempo real. Acerca de las funcionalidades clave serían la medición en tiempo real del número de personas en zonas previamente delimitadas y de esta forma el nivel de ocupación, las alertas automáticas cuando se superen los niveles de densidad establecidos en los protocolos de seguridad, los análisis de flujos y direccionalidad, identificando patrones de movimiento y posibles cuellos de botella y la visualización avanzada mediante la generación de mapas de calor dinámicos sobre el entorno urbano que nos ocupa.

El sistema deberá contar con un módulo que permita publicar la información de ocupación en formato opendata, de forma que la ciudadanía pueda conocer en tiempo real las áreas de mayor afluencia y elegir itinerarios alternativos. El elemento central será una plataforma de software unificada que aglutine toda la información relevante en un cuadro de mando integral accesible desde el Centro de Control de Policía Local.

Se tendrá una visualización unificada con acceso a las cámaras en tiempo real y a sus grabaciones, a la representación gráfica de los niveles de afluencia y densidad sobre mapas urbanos con tecnología GIS, a la gestión centralizada de alertas, notificaciones y registros de incidencias, a la analítica avanzada y modelos predictivos o la incorporación de algoritmos de inteligencia artificial y machine learning.

Además, el documento del Ayuntamiento señala que se pide en el nuevo sistema de una predicción de la evolución de aglomeraciones con un horizonte temporal suficiente para adoptar medidas preventivas con una identificación de comportamientos anómalos (movimientos bruscos, carreras colectivas, cambios repentinos en patrones de flujo, etc, las recomendaciones operativas automáticas para la toma de decisiones, la generación, interoperabilidad y capacidad de integración con los sistemas municipales existentes. También, la capacidad de conexión con los sistemas de seguridad de Policía Local, Policía Nacional y otros organismos implicados en la gestión de emergencias.

Instalación de la estructura, la operación y el mantenimiento

El adjudicatario deberá garantizar un modelo de prestación que abarque tanto la instalación efímera de la infraestructura como la operación y mantenimiento durante el periodo de servicio. El proveedor será responsable de la instalación inicial, del desmontaje tras cada evento y del traslado del equipamiento entre la Semana Santa y la Feria de Abril, en las ubicaciones que marque la Jefatura de Policía Local. Se habilitarán dos puestos completos de trabajo en el Centro de Control de Policía Local, dotados de hardware y software, para el uso autónomo y coordinado por parte de Policía Local y Policía Nacional.

Cabe recordar que este periódico ya señaló en marzo de este año que una de las primeras medidas que se pusieron en marcha fue la utilización de drones con inteligencia artificial con los que monitorizar en tiempo real las bullas en las zonas de especial afluencia, especialmente en días como el Domingo de Ramos o la Madrugada.