Suscríbete a
ABC Premium

Sevilla tiene una plaza en centros culturales por cada tres habitantes

Además de los grandes estadios, la ciudad cuenta con auditorios, tanto al aire libre como cerrados, con un amplio aforo, así como una gran variedad de teatros

La opinión de Adriano: Cul-turismo

Concierto por el 30 de los SFDK en el estadio de la Cartuja
Concierto por el 30 de los SFDK en el estadio de la Cartuja Víctor lópez
Rocío Vázquez

Rocío Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Uno de los grandes proyectos del equipo de gobierno de José Luis Sanz es convertir a Sevilla en la «capital cultural del sur de Europa». Hablaba el dirigente popular en campaña electoral de que la ciudad había «desaprovechado» grandes efemérides como el año Murillo o ... el quinto centenario de la Vuelta al Mundo para dejar «poso real» en la capital andaluza. Bajo su mandato, y con el horizonte de poder reeditarlo, juega con otras fechas clave de calado internacional para cumplir ese objetivo, especialmente los 100 años de la Generación del 27 que se 'oficializó' con una foto en el Ateneo sevillano, y el siglo de la celebración de la Exposición Iberoamericana de 1929. Pero el pulso de la cultura local y su capacidad de atracción no sólo se toma con los proyectos a largo plazo o circunscritos a un hecho en concreto, sino en el día a día, en la capacidad creadora de sus artistas y en la oferta, real y accesible, que se le ofrezca al ciudadano, cuanto más diversa mejor. En este sentido, la ciudad hispalense ha crecido notablemente en los últimos años. Aunque nunca llueva a gusto de todos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app