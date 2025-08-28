Sevilla tiene una plaza en centros culturales por cada tres habitantes

Uno de los grandes proyectos del equipo de gobierno de José Luis Sanz es convertir a Sevilla en la «capital cultural del sur de Europa». Hablaba el dirigente popular en campaña electoral de que la ciudad había «desaprovechado» grandes efemérides como el año Murillo o ... el quinto centenario de la Vuelta al Mundo para dejar «poso real» en la capital andaluza. Bajo su mandato, y con el horizonte de poder reeditarlo, juega con otras fechas clave de calado internacional para cumplir ese objetivo, especialmente los 100 años de la Generación del 27 que se 'oficializó' con una foto en el Ateneo sevillano, y el siglo de la celebración de la Exposición Iberoamericana de 1929. Pero el pulso de la cultura local y su capacidad de atracción no sólo se toma con los proyectos a largo plazo o circunscritos a un hecho en concreto, sino en el día a día, en la capacidad creadora de sus artistas y en la oferta, real y accesible, que se le ofrezca al ciudadano, cuanto más diversa mejor. En este sentido, la ciudad hispalense ha crecido notablemente en los últimos años. Aunque nunca llueva a gusto de todos.

Para proporcionar esas propuestas se necesitan de espacios, y si bien en los últimos dos años se han sufrido sendos reveses con el cierre del Teatro Lope de Vega -se encuentra en obras y la previsión de reapertura es en septiembre del año que viene- y del Auditorio Rocío Jurado -pendiente de la formalización de un proyecto para su reforma integral-, la capacidad, en cuanto a número de espacios y asientos destinados al uso cultural no ha parado de crecer. Un análisis realizado por este periódico sobre los aforos de estos centros arroja que la capital sevillana tiene una 'butaca' para cada tres personas, esto es, si se organizaran eventos en cada uno de estos espacios, un tercio de la población que vive en la ciudad estaría disfrutando a la vez de una experiencia de índole cultural, ya sea un concierto, una obra de teatro o cualquier otra disciplina.

Cierto es que de las más de 240.000 plazas contabilizadas en la docena de centros –los de más capacidad o con un programación más o menos estable–, casi dos terceras partes corresponden a los estadios de fútbol. Y aunque en el caso del Sánchez Pizjuán no se celebran eventos multitudinarios al margen del balompié (aunque sí otros de menor aforo, como el reciente tributo a Queen de Candelight) y el Benito Villamarín, que tras las obras no prevé celebrar conciertos aunque ha sido escenario recientemente de grandes espectáculos, Sevilla cuenta con un estadio olímpico con posibilidad de concitar a más de 71.000 espectadores. Los hubo hace tres años en un concierto de récord de Manuel Carrasco (74.345 personas) y más recientemente con los SFDK y la celebración de su 30 aniversario (67.000 fans) y los ACDC, que llenaron sus dos citas con 60.000 almas cada una. El estadio de la Cartuja tiene además la posibilidad de organizar conciertos y festivales de menor aforo en la explanada exterior, aunque también con un número considerable de espectadores, como el Puro Latino o el Live Sur Stadium. El clima benigno de otoño y primavera permite su explotación.

Fibes, el Cartuja Center y el Pabellón San Pablo son recintos que permiten un aforo mediano, especialmente en invierno

Pero cuando el frío aparece y las propuestas culturales no precisan de esas cifras mastodónticas, la ciudad hispalense cuenta con una amplia red de teatros y auditorios. El de Rocío Jurado, como se ha dicho anteriormente, se encuentra en parálisis desde hace años y su puesta a punto requiere de un proyecto de calado. En este sentido, se informó de que la promotora 33 Producciones invertirá 30 millones en rehabilitar y techar el espacio creado para la Expo 92. Si ya era uno de los auditorios al aire libre más grandes del país, esta reforma lo haría aún más, ya que se pretende alcanzar un aforo de 14.000 personas.

El Pabellón San Pablo es, igualmente, escenario de eventos musicales. Tiene una capacidad de más de 7.600 personas.

Pero lo que sí está ya acondicionado y explotado tampoco desmerece. El Auditorio Principal de Fibes puede albergar a 3.200 personas, y el Cartuja Center 4.000. Estos recintos no sólo acogen conciertos o representaciones teatrales, sino que, además, son empleados para ceremonias y galas como las de los Grammy Latinos o los Premios Goya en el caso del primero, y el Festival de Cine Europeo en el caso del centro de la Cartuja, por citar algunos ejemplos. Hay otro justo al lado, el Auditorio Cartuja (antes Nissan) que ocupa el que fuera Pabellón de Cánada de la Exposición Universal de 1992.

Concierto de Pastora Soler en la Maestranza Raúl doblado

La lírica principalmente, junto a otros géneros -en una programación ecléctica-, encuentra acomodo en el Teatro de la Maestranza, que es además la sede de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS). En este sentido, el Espacio Turina con capacidad hasta para casi 500 personas, se ha consolidado como un lugar privilegiado para los recitales de música clásica.

Para las representaciones teatrales, a la espera de que el Lope de Vega abra de nuevo sus puertas, Sevilla cuenta con un puñado de espacios. El Central, gestionado por la Consejería de Cultura, tiene una capacidad máxima de 1.300 personas. El Alameda incluye una sala polivalente con grada retráctil para 406 butacas. Además, operan otros privados como el Pathé, La Fundición y la Sala Cero, así como las salas TNT o Atalaya. Se ha sumado recientemente la Fábrica de Artillería, que también se ha rescatado como gran espacio cultural de la ciudad –a la espera de que se dote de contenido a las Atarazanas– y la Plaza de España también lleva desde la pandemia explotándose como un anfiteatro abierto, tal y como fue concebido hace un siglo, con la celebración de Icónica Santalucía Sevilla Fest. El máximo de aforo que permite este festival es de 18.000 personas.