Sevilla marca su tercer mayor pico de demanda energética del verano con datos cercanos al récord histórico Endesa registra una punta de demanda de 1.901 megavatios coincidiendo con la abrasadora tarde del martes

Los más de 45 grados contabilizados este pasado martes 12 de agosto en la estación meteorológica de Tablada, coincidiendo con el auge de la nueva ola de calor extremo que castiga a la mayor parte de la península Ibérica, no han pasado desapercibidos en materia de demanda energética.

Mientras la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha constatado que en el conjunto de España 165 estaciones de su red alcanzaron o superaron la temida barrera de los 40 grados, con marcas de más de 45 en Badajoz, Tablada en Sevilla y El Granado en Huelva; esta jornada considerada la más cálida de esta nueva ola de calor se tradujo por supuesto en un claro repunte en la demanda de electricidad, con el uso de los aparatos de aire acondicionado y climatización como principal recurso para combatir estas abrasadoras temperaturas.

Así queda de relieve en los datos de Endesa correspondientes a la punta de demanda de este pasado martes, es decir el momento de la jornada con mayor demanda energética, indicativo que no se corresponde con el consumo como tal, según precisa la empresa.

Más energía

Estos datos, consultados por ABC, reflejan que este pasado martes, coincidiendo con el momento álgido del nuevo episodio de calor extremo; la punta de demanda de electricidad en la provincia de Sevilla fue de 1.901 megavatios (MW) a las 19:41 horas, superando así la media de los días previos, registrada en 1.700 megavatios, como mayor repunte de demanda de agosto.

Esta marca, no obstante, no superó la mayor punta de demanda registrada el pasado mes de julio en la provincia, que ascendió a la cifra de 1.925 megavatios a las 15:57 horas del 2 de julio, que fue la segunda mayor del verano.

Porque hasta este momento del verano, el mayor pico de demanda energética de la provincia de Sevilla corresponde a los 1.961 megavatios registrados a las 18:52 horas del pasado 30 de junio, también en plena ola de calor.

No obstante, no sobra quizá recordar que en estas fechas de agosto, en pleno periodo vacacional, pesa el notable desplazamiento de la población de las zonas de interior hacia la costa, precisamente para huir de los rigores meteorológicos del verano.

El récord de 2016

Estas marcas, en cualquier caso, no están lejos de la punta histórica de demanda contabilizada por Endesa en la provincia hispalense, que fue de 2.065 megavatios el 6 de septiembre de 2016.

Así lo reflejan los datos de Endesa, que poco antes de comenzar el verano astronómico, de cara a la nueva temporada estival, destacaba que en los últimos tres años ha revisado el 100 por ciento de sus líneas de distribución de alta tensión en Andalucía, sobrevolando con helicópteros dotados de última tecnología más de 9.000 kilómetros de cableado.

La Campaña de Verano 2025 de Endesa prevé no solo la inspección de infraestructuras de alta tensión, sino también de media tensión, con más de 36.000 kilómetros de cableado en el conjunto de Andalucía.