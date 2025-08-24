Sevilla, de lujo

Hasta no hace mucho sólo había un hotel de los llamados 'de lujo' en Sevilla, el Alfonso 13. Era extraño, en una ciudad con tanto aliciente turístico. Muy pronto habrá una veintena de hoteles de esa categoría tras asentarse de golpe en Sevilla todas las grandes cadenas del sector. El cambio ha sido exponencial, como todo lo que se refiere a turismo en la última década. A pesar del crecimiento de otra oferta de alojamientos, la proyección de nuevos hoteles no para y una gran parte son de máxima categoría. Con independencia del vértigo que pueda dar pensar si no se ha llenado muy rápido la burbuja, más preocupa que la ciudad, por su capacidad de servicios e ingresos, no esté a la altura de esta expectativa del sector.

