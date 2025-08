Sevilla inexplicable: encuentros paranormales en el corazón del Barrio de Santa Cruz

Sevilla tiene rincones hermosos y también aquellos donde la realidad parece desdibujarse y lo inexplicable adquiere vida. En el corazón del casco antiguo, dentro del legendario Barrio de Santa Cruz cobra protagonismo una serie de experiencias inquietantes que escapan a la lógica y que, según ... algunos testigos, podrían repetirse en cualquier momento yendo más allá de la sugestión.

Nacho, vecino de la zona de la Alfalfa, vivió un episodio que jamás olvidará. Eran cerca de las doce y media cuando decidió atravesar el Barrio de Santa Cruz camino a casa, como había hecho muchas veces. Pero esta vez, algo era diferente.

«Había niebla y se volvía más espesa a medida que iba pasando el tiempo, no había ni un alma en la calle», relata. Al cruzar el angosto Callejón del Agua, sintió una presencia tras él. Un ruido lo puso en alerta, pero al volverse no vio nada. Aceleró el paso por la calle Susona, buscando salir a Mateos Gago y de allí a Fabiola camino de la Alfalfa, aunque la sensación de ser seguido no lo abandonaba. Entonces, la vio, era una sombra oscura, sin rostro, que parecía alimentarse de su miedo.

«Intenté correr, pero no podía moverme. Aquella figura negra se plantó frente a mí y sentí como si me absorbiera la energía. No era solo miedo, era como si algo me estuviera robando el alma», afirmaba Nacho. Logró llegar a casa, pero no durmió en toda la noche. El terror seguía dentro de él por la experiencia que había tenido.

Otro enclave con mucho misterio: el Patio de Banderas

No es el único caso pues también he documentado experiencias extrañas en otro rincón emblemático de la ciudad: el Patio de Banderas, junto al Real Alcázar.

Allí, durante una investigación con psicofonías, tuve la oportunidad de reunirme con un trabajador del servicio de limpieza urbana (Lipasam), que me relató una experiencia que aún le estremece.

Mientras limpiaba la zona en plena madrugada, el testigo sintió una presencia y, de repente, vio aparecer a un hombre alto, encapuchado y cubierto con lo que parecía un hábito religioso.

«Me preguntó si estaba buscando algo. Su voz era apenas un susurro, pero me heló la sangre», cuenta. El desconocido señaló una casa aparentemente en ruinas. Pero cuando el testigo apartó la mirada un instante, la figura había desaparecido sin dejar rastro.

No es el único testimonio de estas características que han tenido los trabajadores de Lipasam, en otra ocasión un trabajador, tras ir a por una papelera, vio al mismo ser que cuando se dirigía hacia él desapareció. ¿Qué era aquello? No hay respuestas para esa pregunta.

Sevilla es una ciudad marcada por la historia y las leyendas tiene zonas muy turísticas como el Barrio de Santa Cruz siendo el escenario de relatos que datan de siglos atrás, vinculados a la Inquisición, antiguos conventos y pasiones trágicas. Lo inquietante es que estas historias siguen vivas, y algunos aseguran que en determinadas noches es posible sentir que «algo» sigue caminando entre nosotros.

Lo cierto es que los testimonios como los de Nacho y el trabajador de Lipasam siguen despertando preguntas que no tienen respuestas como: ¿Qué son esas sombras? ¿Por qué se manifiestan en esos lugares? ¿Estamos ante presencias del pasado o proyecciones del subconsciente?

Lo único seguro es que, en Sevilla, hay lugares que están encantados y un paseo por el barrio más encantado, con más duende, de la ciudad podría ser el inicio de una experiencia que jamás olvidarás.

