Esauira y Sevilla estarán unidas por un nuevo enlace aéreo

Sevilla incorpora en octubre una nueva conexión aérea con Esauira Su antigua medina está protegida por la Unesco y cuenta con notables playas para los deportes acuáticos

La aerolínea de bajo coste Vueling, perteneciente al grupo IAG, comenzará a operar el próximo 4 de octubre una nueva conexión entre Sevilla y la ciudad marroquí de Esauira.

La nueva ruta, diseñada para la temporada de invierno, contará inicialmente con una frecuencia semanal cada sábado, si bien a partir del 28 de octubre operará con dos vuelos semanales los martes y los sábados.

Esauira, la «Ciudad del Viento de África», como destaca la aerolínea, es un destino turístico durante todo el año para los amantes de los deportes acuáticos como el windsurf y el kitesurf.

Su medina, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, junto a su ambiente relajado, sus playas abiertas al Atlántico y su cercanía a Marrakech hacen de esta ciudad costera una buena escapada para quienes buscan relajarse y disfrutar del turismo cultural.

Más temas:

Unesco

Vueling

Sevilla