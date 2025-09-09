Sevilla es la gran ciudad española con menos policías locales por habitantes

Sevilla es la gran ciudad de España con menor número de agentes de Policía Local por habitante, con una tasa de 1,53 efectivos por cada mil personas empadronadas y vecinos de pleno derecho como tal, un dato sólo levemente empeorado por Málaga pero ... que dista mucho de las ratio de algunas de las principales capitales españolas, con más de dos efectivos por cada mil vecinos.

Ello, a pesar de que Sevilla es la capital de Andalucía y afronta un calendario de actividades públicas difícil de superar, con salidas extraordinarias de las hermandades, los partidos de los dos equipos de fútbol, festivales, grandes conciertos en espacios como el estadio de la Cartuja, carreras populares o veladas de barrio, entre otros eventos. Basta el ejemplo de que los presupuestos municipales de este año contaban con más de 17 millones de euros para horas extra en la Policía Local para la cobertura de dispositivos especiales por tales eventos, quedando ya en mayo agotada dicha cuantía pese a que la misma se anunciaba como una cifra «récord».

Y es que tomando las cifras de población de la última revisión del padrón municipal, conformado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos aportados por los propios ayuntamientos, Madrid cuenta este año 2025 con 3.416.771 habitantes empadronados, mientras su plantilla de Policía Local rondaría los 5.730 efectivos, cifras cuyo cruce arroja una ratio de 1,67 agentes por cada mil vecinos.

En el caso de Barcelona, la segunda ciudad más poblada de España con 1.702.547 personas empadronadas y unos 3.500 efectivos según el Ayuntamiento de la ciudad condal, la ratio sería de 2,05 agentes de la Policía Local por cada mil habitantes.

En Valencia, la tercera ciudad más poblada del país, la ratio sería de 2,17, fruto de cruzar sus aproximadamente 1.800 efectivos entre las 825.948 personas empadronadas en la ciudad según la última revisión del padrón municipal.

Ya en el caso de Sevilla, con 687.488 habitantes empadronados según la última revisión del padrón y aproximadamente 1.052 agentes tras la reciente incorporación de 53 nuevos policías, la ratio sería de 1,53; mientras en Zaragoza, con 686.986 habitantes según el padrón municipal (691.037 según el censo, que atribuye 686.741 vecinos a Sevilla), y 1.170 policías según el Ayuntamiento de la capital maña, la tasa se elevaría a 1,7 efectivos por cada mil personas empadronadas.

En Málaga, con 591.637 personas empadronadas según el padrón municipal y 860 agentes en 2024 según la propia Policía Local, la ratio es de 1,45 efectivos por cada mil habitantes; mientras que en el caso de Bilbao, otra de las principales capitales españolas, con 348.089 habitantes empadronados en 2025 y casi 900 agentes, la tasa sería de 2,5.

Eso sí, la situación de Sevilla, cuyo déficit de agentes constituye una asignatura pendiente desde hace años y años, encuentra paralelismos entre otras de las grandes ciudades españolas, pues Madrid, sin ir más lejos, calcula que necesita incorporar unos mil agentes más, para contar con casi 7.000.

En cualquier caso, para solventar ese déficit una clave sería un ritmo de convocatorias públicas de empleo que supere al de las bajas por jubilación u otros motivos, si bien el proceso selectivo mediante el cual se han incorporado 53 nuevos efectivos a la Policía Local hispalense el pasado viernes y 12 el pasado mes de enero da cuenta de los tiempos que requieren estos procedimientos, pues en este caso el mismo se remonta a 2021, o sea al anterior mandato municipal.

Además de la mencionada convocatoria de 2021, que ha comenzado a ser materializada este año con 65 incorporaciones a las que se sumarán 37 aún pendientes de consumar, han sido aprobados e iniciados nuevos procesos selectivos en 2023 y 2024, para mitigar dicho déficit de agentes, con 70 y 48 plazas más respectivamente.

Y es que al comenzar 2025, la Policía Local de Sevilla contaba con 322 plazas vacantes en su plantilla total de 1.309 puestos, incluyendo 39 vacantes no disponibles para su cobertura, con lo que el cuerpo contaba con casi el 25 por ciento de sus plazas pendientes de cobertura, con la correspondiente incidencia en los servicios que el cuerpo ha de prestar en favor de la ciudad y el recurso de las horas extra.

Gracias a las citadas 53 incorporaciones del pasado viernes se mitiga en buena medida el citado déficit, si bien once de los nuevos agentes, que han optado a estas plazas opositando desde sus puestos ya conseguidos en los cuerpos de Policía Local de otros municipios, habrían decidido ya solicitar una excedencia para continuar prestando servicio en las localidades donde ya lo hacían, extremo que el Sindicato de la Policía Local de Sevilla achaca a que no encontrarían mejoras laborales en la capital hispalense.

La decisión de estos agentes, así, ha reducido el impacto positivo de la esperada incorporación de nuevos agentes, precisando el concejal de Seguridad y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla, Ignacio Flores, que el derecho de los funcionarios de cualquiera de las administraciones públicas a una excedencia «viene recogido por la ley» y el Consistorio ha de atenerse a ello.

Flores también ha avisado de que estos funcionarios que solicitarán su excedencia en sus nuevas plazas en la Policía Local de Sevilla «no tienen reserva de puestos» y, en caso de solicitar su reincorporación en adelante, lo harán en función de las vacantes, si bien como ha sido señalado, «por norma general hay vacantes» que cubrir.

En cualquier caso, el edil defiende que la gran mayoría de agentes de la nueva tanda de incorporaciones está ya recogiendo su material policial para comenzar a prestar servicio, esgrimiendo que además de las convocatorias de 2023 y 2024 para cubrir 70 y 48 vacantes, respectivamente, ya en marcha en ambos casos; los presupuestos municipales de este año incluyen partidas para una nueva convocatoria de 50 plazas más pendiente de abrir y la idea es insertar otra convocatoria más en el proyecto de presupuestos de 2026, ya en fase de diseño, con cien plazas si es posible alcanzar esa cifra.

Con estas medidas, según ha destacado el concejal, el gobierno local del popular José Luis Sanz prevé «cumplir la promesa de 400 plazas» nuevas en la Policía Local con el horizonte de 2027, ante una reducción de los efectivos en servicio que ha achacado al anterior gobierno local socialista por «no ofertar» suficientes puestos frente a las vacantes.