Sevilla es la gran ciudad española con menos policías locales por habitantes

Con 1,53 agentes por cada mil vecinos está lejos de tasas como las de Bilbao con 2,5, Valencia con 2,17 o Barcelona con 2,05

El Ayuntamiento abrirá 400 plazas antes de 2027 para solventar un problema endémico desde la crisis

La Policía Local de Sevilla cubrirá en 2025 un tercio de su déficit de agentes

Los tres agujeros que tiene que cubrir la Policía Local de Sevilla

Ratio de

policías locales

en las grandes

ciudades de

España

2,17

2,05

1,67

(nº de agentes

por cada 1.000

habitantes)

Ratio de

agentes

Madrid

Barcelona

Valencia

Número de

habitantes

3.416.771

1.702.547

825.948

Número de

agentes de

policía

5.730

3.500

1.800

Mayor

ratio de

agentes

Menor

ratio de

agentes

2,50

1,70

1,53

1,45

Zaragoza

Málaga

Bilbao

Sevilla

686.986

591.637

348.089

687.488

1.170

860

900

1.052

Gráfico: ABC SEVILLA

Fuente: Padrón municipal (INE) / Ayuntamientos de las ciudades citadas

Fernando Barroso Vargas

Sevilla es la gran ciudad de España con menor número de agentes de Policía Local por habitante, con una tasa de 1,53 efectivos por cada mil personas empadronadas y vecinos de pleno derecho como tal, un dato sólo levemente empeorado por Málaga pero ... que dista mucho de las ratio de algunas de las principales capitales españolas, con más de dos efectivos por cada mil vecinos.

