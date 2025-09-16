Sevilla, escenario de cine más allá de sus monumentos

La última de las ponencias que ha acogido la clausura del Foro Southern Tourism Meeting (STM), organizado por ABC con la colaboración principal de Telefónica y el patrocinio de Acuario de Sevilla, NO&DO, City Sightseeing, Cruceros Torre del Oro, MA Abogados y Real Club Sevilla Golf, celebrado este martes ha estado a cargo de Pepe Domínguez del Olmo, director de arte cinematográfico. Bajo el título de «El proceso creativo cinematográfico desde la singularidad sevillana» ha ofrecido a los asistentes un recorrido por dos de sus más conocidos proyectos como son 'La isla mínima' y 'La Peste' en la que se explora Sevilla como escenario de cine a través de su riqueza y histórica y cultural; sin necesidad de recurrir a sus monumentos.

«Sevilla tiene puntos muy interesantes en su historia reciente y pasada que permiten acercarse a ella sin tener que recurrir a la vista monumental», ha añadido Domínguez. Como ha explicado el cineasta se trata de «singularidades y detalles fascinantes» que componen un discurso trasversal más allá del guion. Por ejemplo para 'La isla mínima', se documentaron con fotos del archivo de Atín Aya que resultaron «claves» para afrontar el proyecto.

Asimismo, las costumbres y actividades propias de la zona y de la época, como por ejemplo la caza -basándose de nuevo en las imágenes del fotógrafo sevillano- se utilizaron como elementos narrativos.

Por otra parte, ha comentado la posibilidad de acercarse al monumento de forma diferente, «no como un solo retrato, ya que si está en el imaginario colectivo no genera tanta emoción». En otras palabras, nutrirse de toda la historia para otorgar un valor añadido. Ha ahondado en este aspecto ilustrando con escenas de 'La Peste', donde en secuencia como la de una fiesta, decidieron hacer un guiño a la historia homenajeando tanto a los enanos de Velázquez como al derribo del Puente de Barcas durante el Asedio de Sevilla. «Sevilla es mucho mas que sus monumentos. Debemos transmitir su inmensa riqueza cultural e histórica; que enriquece tanto al visitante como al curioso», ha concluido.

